Casey Affleck smentisce di aver gettato il cartonato di Ana de Armas nella spazzatura

Casey Affleck, fratello di Ben Affleck, ha smentito di aver cestinato il cartonato di Ana De Armas. Ha anche aggiunto che, secondo lui, sarebbe meglio che i dettagli sulla fine della storia dei due attori, venissero rivelati da loro stessi.

All'inizio di questa settimana, Ben Affleck e Ana de Armas, che si frequentavano da quasi un anno, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. Anche se hanno trascorso dei bei momenti insieme, come dichiarato da loro stessi, alla fine i due non erano destinati a stare insieme e hanno deciso di andare ognuno per la sua strada.

Poi, solo pochi giorni dopo la notizia, sono emerse ulteriori dettagli bizzarri: un sagomato di Ana de Armas a grandezza naturale è stato gettato nella spazzatura fuori dalla casa di Ben Affleck.

Non si sa ancora chi sia stato a buttare via il poster ma alcuni hanno "accusato" il fratello di Ben, Casey Affleck, di essere il responsabile dell'eliminazione del cartonato. Stufo di queste accuse, Casey ha messo le cose in chiaro: "Non sono stato io, non posso nemmeno dire chi sia stato e non vi saprei dire neppure se mio fratello e Ana si siano lasciati per sempre o no. Dovrebbero essere loro a dirlo. Alcune persone mi hanno mandato quella foto e io stavo per rispondere qualcosa, tipo, "scherzate?" o qualcosa del genere. Ma alla fine non mi è sembrato appropriato. E non ho Twitter, quindi non avrebbe funzionato. Ma sicuramente non sono stato io a gettarlo via."

Quindi se Casey non ha gettato il cartonato a forma di Ana de Armas, chi potrebbe essere stato? Sarebbe logico pensare che Ben Affleck avesse semplicemente voluto disfarsi del poster, dopo la sua rottura con de Armas, senza dover chiedere aiuto al fratello per farlo.

Casey Affleck ha anche commentato la fine della loro relazione tra Ben Affleck e Ana de Armas, sottolineando che l'anno scorso è stato un periodo particolarmente difficile per così tante persone, anche in ambito amoroso:

"La realtà è che penso che il 2020 sia stato davvero davvero difficile per la gente, dal punto di vista sentimentale. Io non saprei perché, visto che sono single, ma scommetto che ci sono molte persone che hanno dovuto affrontare diverse sfide. E penso che Ana sia una persona dolce, divertente, intelligente e affascinante. Penso che non avrà problemi a incontrare qualcun altro."

Casey Affleck ha aggiunto di essere un grande fan della recitazione di Ana de Armas, in particolare del suo ruolo di Marilyn Monroe nel film di prossima uscita Blonde, per il quale pensa che vincerà almeno un Academy Award.

Quando gli è stato chiesto se Ben Affleck e Ana de Armas potrebbero riconciliarsi, Casey Affleck ha risposto di "non avere idea".