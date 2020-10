Cary Fukunaga alla regia di alcuni episodi della serie Masters of the Air

La serie Masters of the Air, prodotta per Apple, potrà contare sulla presenza di Cary Fukunaga nel team con l'incarico di regista e produttore.

Cary Fukunaga tornerà alla regia di una serie televisiva in occasione di Masters of the Air, il nuovo progetto di Apple ambientato durante la seconda Guerra mondiale.

Il regista sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo e sarebbe vicino a stringer un accordo con Apple tramite la sua casa di produzione Parliament of Owls.

Masters of the Air sarà prodotta da Amblin Television di Steven Spielberg e da Playtone di Tom Hanks e Gary Goetzman. La serie rappresenta il terzo capitolo del franchise composto da Band of Brothers e The Pacific.

La serie è tratta dal libro di Donald L. Miller e racconta la storia vera dei bombardieri americani e britannici impegnati durante il conflitto mondiale.

La serie Masters of the Air sarà scritta e prodotta da John Orloff.

Cary Fukunaga ritornerà nel mondo delle serie tv dopo Maniac e True Detective, in attesa di vedere No Time to Die, l'avventura di James Bond di cui è stato regista.