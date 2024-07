Apple TV+ genera meno spettatori in un mese di Netflix in un giorno: tagli in arrivo

Le visualizzazioni che il servizio streaming di Apple raggiunge in un mese sono le stesse che Netflix fa in un giorno

Lo scorso trimestre Netflix ha aumentato il proprio vantaggio sui servizi di streaming concorrenti, aggiungendo altri otto milioni di utenti e ampliando le previsioni di vendita e i margini di profitto.

L'azienda conta ora 277,7 milioni di abbonati e raggiunge più di 600 milioni di persone in tutto il mondo. Gli utili trimestrali sono aumentati del 44% rispetto al 2023 e sono più che settuplicati rispetto al 2019.

Indipendentemente dal fatto che si creda o meno che Netflix abbia "vinto" la guerra dello streaming, l'azienda si sente abbastanza sicura della sua posizione da limitare le spese. La dirigenza sta cercando di limitare i budget per gli spettacoli e di ridurre i premi pagati ai produttori.

Austin Butler in una scena di Masters of the Air

Apple TV+ cambia strategia

Disney, Paramount e Warner Bros. Discovery stanno tutti tagliando per ridurre le loro perdite nel settore dello streaming. Amazon ha le risorse per competere con Netflix, ma sta ancora cercando di capire quale sia la strada migliore per la sostenibilità dello streaming. Anche Apple, che dispone di risorse apparentemente illimitate, sta diventando un po' più attenta ai costi.

Dopo aver speso più di 20 miliardi di dollari per produrre show televisivi e film originali che non vengono visti da molti, Apple sta iniziando a perfezionare la sua strategia a Hollywood.

In base a interviste con più di una dozzina di persone, tra cui ex dipendenti, dipendenti attuali e partner commerciali, il capo dei servizi Apple Eddy Cue si è riunito regolarmente con i capi degli studios Zack Van Amburg e Jamie Erlicht per esaminare i budget, spingendoli a esercitare un maggiore controllo sulla spesa per i progetti.

Apple non acquista il maggior numero di progetti di Hollywood - questo primato è ancora di Netflix - ma fa incetta di singoli titoli. Lo studio ha speso più di 500 milioni di dollari complessivamente per i film dei registi Martin Scorsese, Ridley Scott e Matthew Vaughn, e circa 250 milioni di dollari per la miniserie sulla Seconda Guerra Mondiale Masters of the Air, una delle oltre dodici nuove serie uscite quest'anno.

Apple spende miliardi di dollari all'anno per la programmazione originale che sì, ha ricevuto ottime recensioni e molte nomination ai premi, ma il suo servizio di streaming attira solo lo 0,2% degli spettatori televisivi negli Stati Uniti. Apple TV+ genera meno spettatori in un mese di quanto faccia Netflix in un giorno.