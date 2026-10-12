Mike Flanagan, dopo Carrie punta a un classico di Spielberg: potrebbe rilanciare una saga ferma da decenni

Dopo aver lavorato ancora una volta su Stephen King, il regista ha rivelato quale storico franchise vorrebbe affrontare in futuro. E ha già le idee piuttosto chiare: non sarà un remake.

Mike Flanagan sembra avere un debole per le storie che hanno già lasciato un segno profondo nell'immaginario collettivo diventando dei veri e propri cult. Dopo Carrie, il regista ha infatti svelato quale altro grande titolo del passato vorrebbe affrontare, questa volta partendo da un classico firmato Steven Spielberg e da una saga che manca dal grande schermo da quasi quarant'anni.

Il progetto, almeno per ora, non esiste ancora. Ma l'idea di Flanagan è molto precisa: non toccare l'originale e concentrarsi invece su ciò che è arrivato dopo, provando a dare nuova forza a un franchise che con i sequel non ha mai ritrovato lo stesso impatto.

Mike Flanagan vorrebbe riportare Lo squalo sul grande schermo

Una scena de Lo Squalo, di Steven Spielberg

Il titolo in questione è Lo squalo. Durante un AMA su Reddit ("Ask Me Anything", ovvero un domanda e risposta in diretta), Flanagan ha ammesso senza troppi giri di parole che gli piacerebbe dirigere un nuovo film della saga.

"Vorrei da morire poter fare un film de Lo squalo", ha dichiarato, aggiungendo subito una precisazione importante: "Nessuno riuscirà mai ad avvicinarsi all'originale, ma nei sequel c'è tantissimo spazio per migliorare".

Il regista, quindi, non sembra interessato a rifare il film del 1975 diretto da Spielberg, diventato nel tempo uno dei thriller più influenti della storia del cinema. La sua idea sarebbe piuttosto quella di lavorare sul franchise, cercando una strada diversa rispetto ai capitoli successivi.

Dopo il primo film arrivarono infatti Lo squalo 2 nel 1978, Lo squalo 3 nel 1983 e Lo squalo 4: la vendetta nel 1987. Nessuno dei tre è riuscito però ad avvicinarsi alla reputazione del capostipite, e da allora la saga è rimasta sostanzialmente ferma.

È proprio questo spazio lasciato vuoto per decenni che potrebbe rendere interessante un eventuale intervento di Flanagan. Il regista ha costruito buona parte della sua carriera lavorando su opere molto conosciute, trovando spesso un equilibrio tra rispetto del materiale originale e sensibilità personale.

Flanagan pensa anche a Jurassic Park, ma in chiave horror

Jurassic Park

Lo squalo non è però l'unico franchise di Spielberg che Mike Flanagan vorrebbe affrontare dopo Carrie. Nella stessa conversazione, il regista ha citato anche Jurassic Park, immaginando in questo caso un film molto più vicino all'horror puro.

"Un film di Jurassic potrebbe essere divertentissimo. Vorrei renderlo davvero spaventoso, un vero horror con i dinosauri", ha spiegato.

L'idea non sarebbe nemmeno così lontana dallo spirito del film originale del 1993, che accanto all'avventura e allo spettacolo aveva già diverse sequenze costruite sulla tensione e sulla paura. Sequenze che hanno traumatizzato un'intera generaziione di bambini.

Per il momento, comunque, né il nuovo Lo squalo né un eventuale Jurassic Park diretto da Flanagan sono progetti ufficiali. Restano desideri dichiarati dal regista. Ma nel caso di Lo squalo, il punto è chiaro: Flanagan non vuole sfidare Spielberg sul suo terreno, bensì provare a dare nuova vita a una saga che il cinema ha lasciato ferma dal 1987.