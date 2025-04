Carrie - Lo sguardo di Satana: Mike Flanagan ha trovato la protagonista della serie remake

La serie remake di uno dei romanzi più celebri di Stephen King in lavorazione presso Amazon, con Mike Flanagan in veste di showrunner e produttore, avrebbe trovato il suo cast.

Mike Flanagan non dà segni do stanchezza quando si tratta di rimetter mano all'opera di Stephen King. Mentre continua a combattere per dare giustizia a La Torre Nera, si prepara a lavorare a un'altra serie che rileggerà il classico Carrie e che avrebbe trovato il suo cast.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, la star di Hereditary Milly Shapiro sarebbe in trattative per interpretare Carrie, mentre Samantha Sloyan, regular delle opere di Flanagan, dovrebbe interpretare la madre di Carrie, Margaret White.

Mike Flanagan e Stephen King, che hanno recentemente collaborato all'atteso The Life of Chuck, stanno sviluppando il racconto soprannaturale in forma di serie di otto episodi per Amazon, con Flanagan a bordo come showrunner e produttore esecutivo.

Il ritorno di un classico terrificante

Mike Flanagan

Il classico di Brian De Palma nel 1976 è considerato uno dei migliori adattamenti da Stephen King, con Sissy Spacek che offre una svolta terrificante e tragica nei panni dell'adolescente protagonista che inizia a manifestare capacità telecinetiche distruttive dopo essere stata vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di classe e dopo essere stata tormentata per anni dalla madre fanatica religiosa. Il film vantava un super cast che comprendeva John Travolta, Piper Laurie, Amy Irving, Nancy Allen, Betty Buckley e William Katt.

Il sequel del 2002, Carrie 2: La furia, non è stato ben accolto così come il tentativo di remake del 2013 diretto da Kimberly Peirce, Lo sguardo di Satana - Carrie, prontamente stroncato nonostante la presenza delle star Chloë Grace Moretz e Julianne Moore.

Meglio dovrebbe andare a Mike Flanagan, esegeta dell'opera kinghiana che ha all'attivo adattamenti quali Doctor Sleep e Il gioco di Gerald, oltre ai tentativi di realizzare una nuova versione de La Torre Nera in forma di serie per Amazon.