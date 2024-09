La Torre Nera: che fine ha fatto la serie Amazon di Mike Flanagan?

I lettori di Stephen King sono già stati delusi da un adattamento live-action de La Torre Nera. Il film con Matthew McConaughey e Idris Elba è stato massacrato dalla critica e non è andato bene al box-office, ma poco tempo fa Amazon aveva ingaggiato Mike Flanagan per adattare nuovamente l'opera di King in una serie per il suo servizio streaming.

Negli anni passati, già Ron Howard e Universal Pictures avevano tentato l'ambizioso progetto di trasformare la serie di libri in uno show televisivo e in un franchise cinematografico che si sarebbe intrecciato tra le sale cinematografiche e il piccolo schermo.

Questo non è mai accaduto, mentre i piani per un adattamento televisivo su Amazon sono sfumati. Ora i diritti dell'opera magna di King spettano a Flanagan, il regista di genere più amato dai fan, che ha recentemente confermato di voler puntare sulla saga in modo deciso.

La Torre Nera: Idris Elba in un momento del film

In una nuova intervista rilasciata all'Hollywood Reporter, Flanagan ha rivelato che punterà in alto per la sua versione de La Torre Nera. Quando gli è stato chiesto se la sua visione dell'adattamento fosse per una serie televisiva o un film, Flanagan ha risposto: "Ci stiamo lavorando. Il progetto era stato bloccato prima dal mio trasferimento da Netflix ad Amazon e poi dagli scioperi. Sta progredendo e siamo più avanti di quanto non siamo mai stati. Vedo delle componenti di lungometraggio in alcune delle altre storie, ma la trama principale è quella delle serie tv".

Resta da vedere quando la versione di Flanagan de La Torre Nera prenderà il via, ma il regista ha accennato al fatto che è più avanti di quanto i fan si aspettino. Il problema, naturalmente, è la sua agenda fitta di impegni. Flanagan sarà impegnato nella regia del prossimo film del franchise de L'esorcista, la cui uscita è prevista per il 2026, e nella stessa intervista a THR Flanagan ha lasciato intendere che è in cantiere la sua prima serie televisiva per Prime Video. Non è chiaro dove si collocherà La Torre Nera in questi piani.

Flanagan è specializzato negli adattamenti di opere di Stephen King, avendo diretto Il gioco di Gerald, Doctor Sleep e l'ancora inedito La vita di Chuck. Nella sua collaborazione con Netflix ha poi diretto, tra gli altri, Hill House, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher.