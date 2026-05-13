Carrie: il leak della serie di Mike Flanagan offre un primo sguardo alla nuova protagonista

L'accoppiata vincente Mike Flanagan - Stephen King si consolida con un nuovo adattamento di cui ci è stato offerto un primo sguardo. Gli Upfront di Amazon ci hanno svelato la prima immagine leak della protagonista della serie reboot di Carrie.

La foto mostra Summer H. Howell nei panni della protagonista, un'adolescente disadattata di nome Carrie White che vive con la madre fanatica religiosa e possiede spaventosi poteri telecinetici.

Che cosa sappiamo della serie di Mike Flanagan

Forte di una lunga esperienza di adattamenti kinghiani, Mike Flanagan firmerà una rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White (Howell), che ha trascorso la sua vita in isolamento per via della madre autoritaria e fanatica religiosa. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova a dover affrontare il liceo pubblico, un episodio di bullismo che sconvolge la sua comunità e l'emergere di misteriosi poteri telecinetici che cambieranno per sempre la sua esistenza.

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Protagonista della serie in otto episodi prodotta da Prime Video sarà Summer H. Howell. Samantha Sloyan interpreterà Margaret White, madre di Carrie, Alison Thornton sarà Emaline, Siena Agudong interpreterà Sue Snell, Amber Midthunder sarà Miss Desjardin, Josie Totah vestirà i panni di Tina, Arthur Conti sarà Billy, Joel Oulette interpreterà Tommy mentre Matthew Lillard vestirà i panni del Preside Grayle.

Trama completa di Carrie

Una rivisitazione audace e attuale della storia di Carrie White (Howell), una studentessa liceale anticonformista che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria. Dopo l'improvvisa e prematura scomparsa del padre, Carrie si ritrova a dover affrontare l'ambiente estraneo del liceo pubblico, uno scandalo di bullismo che sconvolge la sua comunità e l'emergere di misteriosi poteri telecinetici.

Mike Flanagan e Stephen King hanno sviluppato questa storia di formazione soprannaturale, primo romanzo pubblicato dal Re del Brivido nel 1974, con Flanagan nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Il regista è sceneggiatore è attualmente impegnato in un altro adattamento da Stephen King, lo spaventoso The Mist.