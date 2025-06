Carrie: svelato il cast completo della serie reboot di Mike Flanagan

L'adattamento di Carrie di Stephen King realizzato da Mike Flanagan per Prime Video ha svelato il suo cast completo.

Come rivela Variety 10 attori sono stati annunciati nei ruoli principali della serie basata sul romanzo horror di culto, affiancando Summer H. Howell, che interpreterà la protagonista Carrie White, e Siena Agudong che vestirà i panni di Sue Snell. Era stato riportato, inoltre, in precedenza che Matthew Lillard si sarebbe unito alla serie nel ruolo del Preside Grayle.

Di seguito gli altri regular delle serie:

Samantha Sloyan sarà Margaret White, la madre di Carrie

Alison Thornton sarà Chris Hargensen

Thalia Dudek sarà Emaline

Amber Midthunder sarà Miss Desjardin

Josie Totah sarà Tina

Arthur Conti sarà Billy

Joel Oulette sarà Tommy

Samantha Sloyan è una presenza costante nei lavori di Mike Flanagan, avendo recitato nelle serie Hill House, La caduta della casa degli Usher, The Midnight Club e Midnight Mass. Sloyan è apparsa in oltre nel film di Flangan del 2016, Hush.

Che cosa sappiamo del reboot di Carrie

Sissy Spacek in una scena

Sissy Spacek in una scena

Carrie, primo romanzo di Stephen King a essere pubblicato nel 1974, ha trovato rapidamente la via del cinema grazie a Bryan De Palma che, nel 1976, ne ha realizzato una fiammeggiante versione, Carrie - Lo sguardo di Satana. La serie reboot scritta, prodotta e diretta in gran parte da Mike Flanagan, sarà composta da otto episodi. Prodotta da Prime Video, la serie sarà girata a Vancouver, le riprese prenderanno il via nelle prossime settimane.

La serie è descritta come una "rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White (Howell), che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria (Sloyan). Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova a dover affrontare il panorama alieno del liceo pubblico, uno scandalo di bullismo che sconvolge la sua comunità e l'emergere di misteriosi poteri telecinetici".

