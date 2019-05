Carmine Caridi: morto l'attore de Il Padrino Parte II

Carmine Caridi, interprete di Carmine Rosato nel film Il Padrino: Parte Seconda, è morto all'età di 85 anni.

L'attore ha perso la vita nella giornata di martedì all'ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles, dove era ricoverato in coma.

Carmine Caridi aveva avuto un ruolo importante nel secondo capitolo dela saga Il padrino: Rosato era una presenza chiave nello scontro con Frank Pentangeli, personaggio affidato a Michael V. Gazzo.

Il produttore Robert Evans, nell'autobiografia intitolata The Kid Stays in the Picture, aveva rivelato che Caridi era stata la prima scelta del regista Francis Ford Coppola per la parte di Sonny Corleone, ma era troppo alto per il ruolo che venne quindi affidato a James Caan.

Caridi era poi apparso in Il padrino - Parte terza nella parte di Albert Volpe, un investitore nelle attività di Michael Corleone che viene ucciso durante un attacco a un hotel di Atlantic City.

Tra i suoi progetti per il piccolo e grande schermo ci sono poi Starsky and Hutch, Taxi e Fame.

Nel 2004 l'attore fu la prima persona a venire espulsa dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences perché faceva circolare le copie dei film inviate ai membri per le votazioni dei premi Oscar. Caridi venne poi assolto.

Il Padrino: 10 elementi di un capolavoro che non si può rifiutare