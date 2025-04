Il padrino: Robert De Niro ringrazia Francis Ford Coppola per averlo scartato nel primo film

L'attore aveva svolto un provino per la parte di Sonny - poi andata a James Caan - ma venne poi ingaggiato per interpretare il giovane Vito Corleone

Il regista Francis Ford Coppola è stato recentemente premiato con l'AFI Life Achievement Award dell'American Film Institute.

A rendere omaggio al regista Premio Oscar c'erano due icone come Robert De Niro e Al Pacino. Nelle loro parole di ringraziamento a Coppola, i due hanno ricordato il loro lavoro con il regista nella saga de Il Padrino, interpretando rispettivamente Vito Corleone da giovane e Michael Corleone.

"Francis, grazie per non avermi scritturato per Il Padrino", ha detto De Niro alla cerimonia di premiazione tenutasi il 26 aprile scorso al Dolby Theater di Los Angeles. "È stato il miglior lavoro che non ho mai avuto", ha scherzato. "Ma si è tradotto nel fatto che ero disponibile per Il Padrino - Parte II. Francis, hai cambiato la mia carriera, hai cambiato la mia vita. Siamo tutti qui stasera grazie a te. Ti vogliamo bene", ha concluso De Niro.

Il ruolo ne Il Padrino fu la svolta nella carriera di Robert De Niro

Il Padrino, parte II: Al Pacino nel ruolo di Michael Corleone

De Niro, pur non avendo partecipato al film originale del 1972, è stato scritturato nei panni di un giovane Vito Corleone nel sequel del 1974, personaggio che era stato notoriamente interpretato da Marlon Brando nel primo film.

Marlon Brando è Don Vito Corleone nel film Il Padrino

I film sono basati sull'omonimo romanzo di Mario Puzo del 1969, con De Niro che interpreta il capo della famiglia Corleone nel suo viaggio dalle radici in Sicilia alla fondazione dell'impero di famiglia a New York.

Il padrino - Parte seconda finì per far vincere a De Niro il suo primo Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista nel 1975. Coppola vinse anche per il miglior film, rendendo la pellicola il primo sequel a vincere l'Oscar nella categoria più prestigiosa. Quell'anno, Coppola si aggiudicò anche l'Oscar per la miglior regia e la miglior sceneggiatura.