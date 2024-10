Il Padrino - Parte II, torna nelle sale italiane il sequel capolavoro di Francis Ford Coppola

Da molti è considerato superiore al primo capitolo con Marlon Brando e per i suoi 50 anni tornerà nelle sale italiane in versione restaurata

A 50 anni dal suo debutto, torna sul grande schermo il secondo capitolo di una delle trilogie che hanno fatto la storia del cinema: Il Padrino - Parte II di Francis Ford Coppola verrà proiettato nelle sale italiane come evento speciale solo il 4, 5 e 6 novembre grazie ad Adler Entertainment.

Il film uscirà al cinema in due differenti versioni restaurate: una originale con i sottotitoli e l'altra con il doppiaggio originale del 1974 in audio stereo.

Realizzato nel 1974 e basato sempre sul romanzo di Mario Puzo, il secondo capitolo della celebre saga dedicata alla famiglia Corleone è considerato ancora oggi uno dei sequel più amati e riusciti di sempre, un autentico capolavoro insignito di numerosi premi tra cui 6 Oscar, inclusi quelli come Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attore non protagonista a Robert De Niro.

Il Padrino - Parte II, poster edizione restaurata

Un approccio rivoluzionario alla trama

La storia si sviluppa su due linee temporali parallele, raccontando da un lato la giovinezza di Vito Corleone (Robert De Niro) e la sua ascesa nel mondo del crimine nei primi del '900, dalla povertà in Sicilia fino alla leadership della mafia a New York, dall'altro le difficoltà nel presente di suo figlio Michael Corleone (Al Pacino), che tenta di mantenere ed espandere l'impero, affrontando tradimenti, inchieste governative e problemi familiari, cercando di consolidare il potere dei Corleone. Il film esplora così i grandi temi del potere, del tradimento e della famiglia, rappresentando ancora oggi un mirabile esempio di grande arte cinematografica.

Un regista che è già leggenda

Tra i grandi maestri della New Hollywood, Coppola è uno dei più acclamati talenti nell'industria cinematografica. Regista, scrittore e produttore cinque volte premio Oscar, ottenne la sua prima statuetta all'età di 31 anni per la sceneggiatura di Patton - Generale d'Acciaio scritta con Edmund H. North.

L'impressionante opera artistica di Coppola comprende numerosi film da regista, inclusi capolavori come la trilogia de Il Padrino, Apocalypse Now, La Conversazione, I Ragazzi della 56° Strada, Rusty il Selvaggio, Dracula di Bram Stoker e Un'altra giovinezza. Mago della regia con l'attenzione dell'artigiano e la creatività del genio, nella sua carriera ha sempre coniugato magistralmente narrazione e impatto visuale, in una costante ricerca tra arte, stile e innovazioni tecnologiche che lo hanno reso anche un pioniere del cinema elettronico. Attualmente, è nelle sale con la sua ultima opera, Megalopolis, che ha già diviso in due pubblico e critica, tra chi lo ha osannato e chi invece ne è rimasto deluso, come succede spesso con i più grandi.