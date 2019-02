Captain Marvel, il sito ufficiale in stile anni '90 è ricco di easter eggs!

Ci stiamo avvicinando all'uscita di Captain Marvel e il marketing intorno al nuovo titolo del MCU inizia ad aumentare: è stato lanciato il sito web ufficiale della pellicola ed è un vero pezzo d'arte, fatto di nostalgia, di anni '90 e di easter eggs per gli appassionati.

Sfondo semplice ma ricco di dettagli, font che si muovono, tantissimo Comic Sans, tweet fasulli raccolti, gif a scomparsa, il sito ufficiale di Captain Marvel è una vera e propria chicca per i fan, piccolo e divertente. Oltre a trovare informazioni sul film, dove comprare i biglietti in America, si potrà anche giocare a un nostalgico gioco a tema Carol Danvers.

Scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, più gli aiuti d Geneva Robertson-Dworet e Jac Schaeffer per la sceneggiatura, la trama di Captain Marvel vede protagonista Carol Danvers, ex-pilota di caccia della U.S. Air Force, nel suo percorso per diventare una delle eroine più potenti della galassia. Danvers si unirà, infatti, agli Starforce, un gruppo militare d'élite dei Kree, per poi tornare a casa con nuove domande sul suo passato e sulla sua vera identità, mentre la Terra si troverà al centro di un conflitto intergalattico tra due mondi alieni. Nick Fury però non è ancora il capo dello S.H.I.E.L.D. - siamo a metà degli anni Novanta - e Carol è l'unica speranza per poter sconfiggere l'invasione extraterrestre e salvare il mondo.

Nel cast ci sarano: Samuel L. Jackson, ringiovanito digitalmente come già è stato fatto sia con Robert Downey Jr. in Captain America: Civil War e sia con Michael Douglas in Ant-Man and the Wasp. Ci saranno poi Ben Mendelsohn nei panni del cattivo, Jude Law in un ruolo 'misterioso', Annette Bening, Lee Pace, Djimon Hounsou e Clark Gregg, ovvero il mitico agente Phil Coulson. Protagonista indiscussa Brie Larson. L'uscita in Italia è prevista il a 6 marzo.