Captain Marvel: le scene eliminate mostrano il vero aspetto della Suprema Intelligenza

Un'immagine estrapolata da una scena cancellata di Captain Marvel ha mostrato al web la vera forma della Suprema Intelligenza, un'entità che non mostra mai le sue vere sembianze.

In attesa che arrivi il secondo capitolo di Captain Marvel, nelle scene tagliate è stato rivelato il vero aspetto della Suprema Intelligenza, l'entità superiore che nel film è interpretata da Annette Bening ma che in realtà ha un aspetto tutt'altro che gradevole.

Come mostra uno screenshot della scena tagliata da Captain Marvel, la Suprema Intelligenza che, di volta in volta, assume l'aspetto delle persone più care, ammirate o stimate dal proprio interlocutore,in realtà è un enorme testa verde anche alquanto inquietante.

L'immagine mostra Captain Marvel, interpretata da Brie Larson, di spalle allo spettatore, in piedi di fronte a una rappresentazione accurata dell'intelligenza artificiale, proprio come è descritta nei fumetti originali, composta dalle più grandi menti della razza Kree. L'effetto incompiuto risulta più come un dipinto opaco che un rendering CGI finito, ma il design è notevolmente simile al personaggio originale disegnato da Jack Kirby.

La scena tagliata fa parte del cofanetto Infinity Saga dei Marvel Studios,una collezione in edizione limitata di film MCU da Iron Man a Spider-Man: Far From Home, composto da 23 film e numerose scene cancellate mai viste prima.