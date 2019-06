Captain Marvel: i registi rimpiangono la scena tagliata in cui Jude Law recita con... Jude Law!

La scena tagliata che i registi di Captain Marvel rimpiangono maggiormente è quella in cui Jude Law recita con se stesso.

C'è una scena tagliata di Captain Marvel che i registi rimpiangono in particolare, si tratta della scena in cui Jude Law recita con... Jude Law!

Captain Marvel: una scena con Jude Law e Brie Larson

Captain Marvel è stato il primo film a superare il miliardo al box office nel 2019. Adesso è arrivato il momento per il pubblico di godere della visione del film in versione home video, per l'occasione i registi Anna Boden e Ryan Fleck hanno svelato quale scena che sono stati costretti a tagliare rimpiangono maggiormente:

"La scena in cui Jude Law visita la sua Suprema Intelligenza è davvero divertente, è la miglior scena tra quelle che abbiano tagliato, Jude Law interpreta entrambi i personaggi ed è al tempo stesso brutale e vulnerabile".

Nel film, la Suprema Intelligenza fa riferimento a un'intelligenza artificiale che guida i Kree, la razza aliena di cui Captain Marvel e Yon-Rogg (Jude Law) fanno parte all'inizio del film. La Suprema Intelligenza appare a ogni personaggio nella forma della persona più ammirata; per Captain Marvel, è la sua vecchia boss Dr. Wendy Lawson (Annette Bening), per Yon-Rogg, è Yon-Rogg.

Captain Marvel: Brie Larson durante una scena

Per conoscere i dettagli sul film, potete leggere la nostra recensione di Captain Marvel. Dopo essere apparsa brevemente in Avengers: Endgame, Captain Marvel dovrebbe diventare una presenza determinante nel futuro del Marvel Cinematic Universe.