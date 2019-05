Captain Marvel e Quentin Tarantino: le citazioni nascoste ai film

Captain Marvel ha un rapporto molto stretto con Quentin Tarantino grazie alle sue citazioni ai suoi film come Le iene e Pulp Fiction, oltre ad avere, ovviamente, in scena Samuel L. Jackson che è di fatto la personificazione vivente di icona tarantiniana.

I particolari sono venuti alla luce grazie al commento video presente tra gli extra che i due registi, Anna Boden e Ryan Fleck, hanno fatto in occasione del rilascio della versione Blue-Ray del film.

Il primo momento facilmente individuabile della presenza dei film di Quentin Tarantino in Captain Marvel è quello in cui Talos - Ben Mendelshon - si presenta a casa di Maria Rambeau bevendo una soda da un bicchiere da fast food a strisce rosse e bianche molto simile a quella che tiene tra le mani Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. In realtà, come spiegano Anna Boden e Ryan Fleck, il riferimento è legato più a Le iene e in particolare alla scena in cui Mr. Blode - Michael Madsen - beve da una tazza identica mantenendo una posa sciolta e disinvolta come quella che poi avrà Talos. Insomma il regista era corretto, il film di riferimento no.

Captain Marvel: una scena con il nemico da sconfiggere, gli Srull

Questo non significa che non ci siano riferimenti a Pulp Fiction, come quando Phil Coulson - Clark Gregg - è in macchina con Nick Fury alla guida. Il modo in cui entrambi sono vestiti, eleganti con giacca e cravatta richiama Jules e Vincent Vega; un altro omaggio e quando viene aperto il portapranzo con all'interno il Tesseract, di cui viene però mostrato solo il bagliore blu che emana, un po' come il lampo dorato che proviene dalla valigetta, sempre di Pulp Fiction, il cui contenuto però non viene mai svelato.