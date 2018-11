Captain Marvel: Jude Law parla della segretezza che circonda il suo personaggio

Captain Marvel vedrà la presenza di Jude Law in un ruolo ancora top secret. L'attore inglese ha parlato del mistero che circonda il suo personaggio nel corso di un'ospitata al Late Show di Stephen Colbert.

Sono in molti a ritenere che Jude Law ssia stato chiamato a interpretare Mar-Vell, primo personaggio a indossare il mantello di Captain Marvel nei fumetti, ma i dettagli sul ruolo devono essere ancora confermati. Paragonando la segretezza dei team di Captain Marvel e Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, in cui veste i panni del giovane Albus Silente, Jude Law ha spiegato:

"Non posso dirvi chi sono. Quando ho girato Animali Fantastici 2, pensavo che dipendesse dalla differenza tra americani e inglesi. Loro ti dicono 'Noi crediamo che tu non diffonderai nessuno di questi segreti, e se lo fai ti diremo di non farlo di nuovo e poi ti uccideremo silenziosamente.' In Marvel invece l'atmosfera è 'Non dire a nessuno nessun fottuto segreto!"

Jude Law ha raccontato, inoltre, che la produzione di Captain Marvel ha ingaggiato delle persone per assicurarsi che lui si coprisse mentre si trovava in pubblico con indosso il costume e che i suoi figli firmassero un accordo di segretezza quando facevano visita al set.

Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, segue Carol Danvers (Brie Larson) mentre si afferma come una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è ambientato in un'epoca del Marvel Cinematic Universe non ancora esplorata.

L'uscita italiana di Captain Marvel è fissata per il 6 marzo 2019.

