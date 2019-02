Captain Marvel: primo sguardo a Ronan e a una giovane Monica Rambeau

Il countdown all'uscita di Captain Marvel prosegue e fa la sua comparsa in rete la prima foto del villain Ronan, accusatore dell'Impero Kree, già visto in Guardiani della Galassia. In più un nuovo spot svelerebbe la presenza di una giovane Monica Rambeau.

Nella foto diffusa da Disney vediamo che l'armatura indossata da Ronan (Lee Pace) ha i classici colori della Starforce dell'Impero Kree, e somiglia agli abiti indossati nel film da Carol Danvers e dai suoi alleati. Il volto, inoltre, è privo dei marchi di sangue che Ronan mostra in Guardiani della Galassia, il che suggerisce che il personaggio si trova in uno stadio della propria vita differente.

Parlando di questa versione di Ronan, il produttore di Captain Marvel Jonathan Schwartz ha spiegato come il personaggio cambierà tra gli eventi del film e quelli di Guardiani della Galassia: "Vedremo una versione precedente di Ronan, che non è ancora diventato il radicale zelota vistoin Guardiani della Galassia. Ha il suo posto nella società, su Hala, ed ha il compito di interfacciarsi nell'esercito Kree che si collega alla Starforce in un modo interessante. Così come Nick Fury ha una storia delle origini nel film, sepolta da qualche parte ci sarà anche la storia delle origini di Ronan".

Ad attirare l'attenzione dei fan di Captain Marvel è, inoltre, un nuovo spot diffuso sul web in cui, oltre a un fugace fotogramma di Ronan, intravediamo un personaggio che potrebbe essere una giovanissima versione di Monica Rambeau.

HELLO EVERYONE HERE IT IS!! pic.twitter.com/hfnaf0HNsJ — sal (@CAR0LDAMNVERS) 1 febbraio 2019

Brie Larson esce dalla porta di casa con indosso il classico costume di Captain Marvel. La casa in questione sembra quella vista nelle foto di Carol Danvers in cui è insieme a Maria Rambeau (Lashana Lynch), perciò la bambina che si trova insieme a lei potrebbe essere proprio una versione giovanissima di Monica Rambeau. Carol chiede alla bambina come sta, e lei le risponde "fresh" dandole il cinque, il che implicherebbe un cambio di look radicale per l'eroina.

L'uscita di Captain Marvel è fissata per il 6 marzo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!