Captain Marvel: il confronto con Samuel L. Jackson in Pulp Fiction diventa virale!

Tra le foto di Captain Marvel, ve n'è una che ritrae Samuel L. Jackson in auto e che è rapidamente diventata virale per la sua somiglianza con Pulp Fiction. La foto in questione vede Nick Fury (Samuel L. Jackson) in auto con l'Agente Phil Coulson (Clark Gregg), la posa e l'immagine ricordano molto da vicino l'iconica scena di Pulp Fiction in cui Jules Winnfield (Jackson) viaggia in macchina insieme a Vincent Vega (John Travolta).

I see what you are doing @Marvel pic.twitter.com/DT9IdrqZHU — David (@itisdxvid) 28 febbraio 2019

Quello di Nick Fury sarà uno dei personaggi chiave di Captain Marvel, ma come anticipa il produttore Jonathan Schwartz anche Phil Coulson dirà il fatto suo: "Il bello in questo caso è che potremo focalizzarci sul personaggio senza preoccuparci dei guai che dovrà affrontare in seguito. Ci sono un sacco di divertenti parallelismo. Vedremo Phil Coulson incontrare per la prima volta un Nick Fury molto più giovane in un momento in cui la parola Kree non fa ancora parte del suo vocabolario."

Captain Marvel è una delle tre pellicole Marvel in arrivo nel 2019, per l'esattezza a partire dal 6 marzo (qui potete leggere il nostro approfondimento sul personaggio di Captain Marvel). Seguiranno Avengers: Endgame a maggio, con il ritorno di Carol Danvers con un ruolo chiave, e Spider-Man: Far From Home a luglio.

Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, segue Carol Danvers (Brie Larson) mentre si afferma come una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è ambientato in un'epoca del Marvel Cinematic Universe non ancora esplorata.

