Captain Marvel: la Carol di Brie Larson è più vecchia di quanto pensiamo, la conferma dallo studio

Il personaggio di Carol Danvers è stato introdotto per la prima volta nel 2019 con l'uscita di Captain Marvel, film che uscì poco prima di Avengers: Endgame e che era ambientato principalmente nel corso degli anni '90. Ma quanti anni ha il personaggio di Brie Larson?

In un post ufficiale di X (ex Twitter) dell'account Marvel India, un grafico ha rivelato che la Carol Danvers di Brie Larson ha effettivamente più di 60 anni in anni umani. Il post non indica un'età specifica e mostra solo "60+", ma questa rivelazione è stata comunque un po' uno shock per i fan.

Molti credevano che, dato che la Larson aveva 28 anni quando ha girato Captain Marvel, il suo personaggio avrebbe avuto la stessa età nell'anno in cui si è svolto il film (1995). Se così fosse, significherebbe che Carol è nata nel 1967, il che la porterebbe ad avere circa 56 anni nel 2023.

Alcuni fan hanno avanzato argomentazioni convincenti che affermano che Carol sia nata nel 1965, ma questo porterebbe la sua età a circa 58 anni.

Dato che The Marvels è ambientato nel 2025, molti credevano che Carol avrebbe avuto tra i 58 e i 60 anni, quindi la conferma che in realtà il personaggio ha più di 60 anni è sicuramente una sorpresa.

The Marvels, Brie Larson svela cosa ha fatto Carol Danvers dopo Endgame: "è diventata una maniaca del lavoro"

Carol non invecchia come qualsiasi altro essere vivente, questo perché ha ricevuto una trasfusione di sangue da Yon-Rogg; ciò significa che ha il DNA Kree in corpo e i Kree invecchiano molto più lentamente degli umani.

The Marvel uscirà nelle sale italiane l'8 novembre 2023.