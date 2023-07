The Marvels, Brie Larson svela cosa ha fatto Carol Danvers dopo Endgame: 'è diventata una maniaca del lavoro'

Da quando Carol Danvers ha ottenuto i suoi superpoteri nel 1989 nell'Universo Cinematografico Marvel, non ha trascorso molto tempo sulla Terra. Sebbene sia tornata brevemente durante gli eventi di Captain Marvel nel 1995, al fine di recuperare i suoi ricordi, e successivamente in Avengers: Endgame, Carol è rimasta per lo più lontana dalla Terra dopo il funerale di Tony Stark. Brie Larson, l'attrice che interpreta Carol in The Marvels, ha spiegato che il suo personaggio è diventato un "workaholic", perdendo il contatto con la realtà e con le sue persone più care.

The Marvels: una foto di Brie Larson e Iman Vellani

Dopo l'uscita di Avengers: Endgame alla fine di aprile 2019, abbiamo visto Carol solo altre due volte: nella scena dei titoli di coda di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e nella scena dei titoli di coda della finale di Ms. Marvel dello scorso anno. In entrambi i casi, la presenza di Carol ha mostrato il suo impegno nel proteggere le forme di vita in diverse parti dell'universo.

Tuttavia, il suo essere così ossessionata dal lavoro l'ha tenuta lontana dalla Terra, lasciandola emotivamente distante dal suo pianeta natale e dalle persone a cui tiene. A proposito del motivo per cui Carol ha scelto di stare alla larga dalla Terra dopo Endgame, durante un'intervista di EW Brie Larson ha affermato: "Sono stata in grado di calarmi nella parte perché Carol è diventata una maniaca del lavoro, e ha perso i contatti con la sua famiglia e i suoi amici. Questo è sicuramente qualcosa in cui posso identificarmi".