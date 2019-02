Captain Marvel: in un video Brie Larson spiega come si è preparata per il ruolo!

Francesco Bellu

Il conto alla rovescia per Captain Marvel è iniziato e un nuovo video condiviso su Twitter ci mostra finalmente in che modo l'attrice Brie Larson si è preparata per trasformarsi nel personaggio di Carol Danvers. Si tratta di una serie di immagini con filmati vecchi e nuovi più una serie di interviste dietro le quinte sia all'attrice, sia, tra gli altri, alla co-regista Anna Boden.

"C'è molto materiale su cui lavorare con Captain Marvel per creare qualcosa che possa essere su misura per me, come se fosse mio. - così spiega il premio Oscar Brie Larson - Per molti versi è surreale indossare questi abiti, mi infilo i guanti, mi chiudo dietro la tuta. L'idea della stella e di questi colori, rappresentano la forza che emanano. Tutto ciò mi emoziona". La co-regista Anna Boden si è soffermata invece su ciò che significa la pellicola: "Penso che una delle cose più belle di questo film, perché è una storia sulle origini, è il suo non essere tradizionale. Ciò che sarà intrigante e sorprendente per il pubblico sta nello scoprire come questo particolare supereroe ha ottenuto i suoi poteri ed è diventato quello che è adesso. Sarà come fare un viaggio insieme a questo personaggio".

Alla base di questo nuovo capitolo del MCU c'è infatti la storia di Carol Danvers che da ex pilota dell'Air Force si ritrova a fare i conti con le sue origini umane e aliene mentre sta per scoppiare una guerra intergalattica. Un ruolo 'tosto' che però l'attrice ha preso con grande entusiasmo: "E' stata l'opportunità migliore che avessi mai potuto chiedere e mi ha dato un super potere sul serio. Perché fare un film come questo, che verrà visto in tutto il mondo, mi permetterà così di essere in più posti di quanto non possa farlo realmente".

Certo, non è stato semplice, perché essere Captain Marvel impone dei sacrifici fisici non da poco: Brie Larson si è, infatti, sottoposta a un durissimo allenamento di nove mesi durante i quali si è allenata ogni giorno per 90 minuti i primi sei mesi, per poi proseguire i restanti tre ripetendo due volte al giorno, per due ore, gli stessi esercizi. "Carol è una guerriera che si è sottoposta a un duro addestramento e io a fatica riesco a camminare in linea retta. Riuscire ad arrivare a fare tutte le cose richieste mi ha messo a dura prova e mi ha costretto ad allenarmi ore e ore ogni giorno. spiega - C'erano momenti in cui piangevo o pensavo che fosse troppo dura, sono stata sbalzata fuori dalla mia comfort zone, ma alla fine questi sono stati i miei momenti preferiti. Dopo essermi chiesta perché fosse capitato a me, mi sono sentita orgoglioso di avercela fatta". Come darle torto, ora riesce anche a spostare una Jeep di 2250 chili in salita! Ecco il video!

Captain Marvel arriverà nelle sale italiane il 6 marzo dando inizio ad una sequenza di opere Marvel attesissime come Avengers: Endgame il 26 aprile e Spider-Man: Far From Home il 5 luglio.