Captain Marvel 2: rivelato il villain del sequel con Brie Larson?

Dopo l'esordio di Brie Larson nei panni di Captain Marvel, già si inizia a pensare al sequel del film, e pare che qualche indizio sul villain del prossimo progetto sia stato svelato.

Captain Marvel è stato un enorme successo ai box office, capace di incassare più di 1 miliardo di dollari e di diventare quindi uno dei film più visti del Marvel Cinematic Universe. Il sequel non è mai stato un segreto, ma oggi grazie a una presunta anticipazione rivelata su Reddit, possiamo iniziare a capire in che direzione si stia muovendo il film.

Captain Marvel: Un'immagine dal primo teaser trailer

Secondo l'utente TheMarvelScoopMaster, Captain Marvel 2 racconterà un nuovo villain che avrà una presenza ingombrante in tutta la Fase 4 del MCU. Gli amministratori di Reddit hanno affermato che colui che ha postato l'informazione è da ritenersi credibile, visto che lavora nell'industria cinematografica. A quanto pare la Fase 4 avrà due principali antagonisti, uno dal pianeta terra e uno 'cosmico', e pare che la Marvel stia provando a introdurre Michael Korvac come principale nemico di Carol Danvers.

Korvac ha una saga di fumetti a lui intitolata ed è mezzo uomo mezzo robot che nella sua storia viaggia nel tempo ed è legato ai Badoon e a Galactus. Potrebbe essere questo un indizio sul futuro del MCU? Nei giorni scorsi avevamo ricevuto già qualche anticipazione sulla Fase 4, ancora da confermare, grazie all'elenco di film condiviso dal misterioso Roger Wardell: se tutto ciò sarà confermato, il villain ricorrente per i primi film sarà Norman Osborn, che dovrebbe fare la sua comparsa in Spider-Man: Far From Home.