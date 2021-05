Captain Marvel 2: Marvel annuncia il titolo ufficiale del sequel

I Marvel Studios hanno annunciato il titolo ufficiale di Captain Marvel 2: il sequel di Captain Marvel, incentrato sulle avventure di Carol Danvers, alias Captain Marvel, si intitolerà The Marvels, come indica il logo diffuso dallo studio.

The Marvels: il logo ufficiale del sequel di Captain Marvel

A quanto sappiamo finora, The Marvels dovrebbe entrare in fase di lavorazione alla fine del mese. Alla regia ci sarà Nia DaCosta che avrà a disposizione una sceneggiatura firmata da Megan McDonnell, membro del team creativo della serie Disney+ WandaVision.

I dettagli del plot del sequel sono ancora top secret, ma sappiamo che il film vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers/Captain Marvel. Con lei nel cast Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan/Ms. Marvel, Zawe Ashton in un ruolo non ancora reso noto, e Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau, già vista in Wandavision.

"Guardi questi film e vedi persone che fanno queste cose incredibili o qualcosa del genere. Non avevo quell'energia in me, quindi mi è stato insegnato come farlo... sono cambiata così tanto, sono cresciuta così tanto e sono davvero entusiasta di vedere cosa posso portare nel personaggio di Carol nel sequel di Captain Marvel", ha dichiarato Brie Larson in un video sul suo canale YouTube all'inizio di quest'anno. "Vedere come tutti voi avete abbracciato Carol e l'avete accolta, usandola come simbolo di energia, di giustizia, di lotta alle avversità, è stato incredibile. Momenti in cui serve la forza, momento in cui devi poter trarre ispirazione da un personaggio come questo trovando qualcosa che ti aiuti, che si tratti di una battuta del film o dei fumetti, questo è stato assolutamente straordinario e sono entusiasta di continuare su questa strada".

L'uscita al cinema di The Marvels è fissata per l'11 novembre 2022.