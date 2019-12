Captain Marvel 2: Brie Larson non sa ancora quando arriverà il sequel

Captain Marvel 2, secondo film sul personaggio Marvel, è ancora incerto, come ha dichiarato anche Brie Larson, che afferma di non saperne nulla e di non conoscere neanche a quali progetti lavorerà in futuro.

Captain Marvel è stato uno dei film di successo di questo 2019, ottenendo un incasso che ha superato il miliardo di dollari in tutto il mondo, ecco perché Kevin Feige ha più volte affermato che il secondo capitolo prima o poi arriverà. Brie Larson, però, ha confermato a Variety di non essere a conoscenza di dettagli sul progetto: "Non so davvero a cosa lavorerò, il che è molto eccitante. Non so nemmeno quale sarà la mia vita! E la maggior parte di quest'anno, sapete, ho dovuto affrontare il tour stampa per Captain Marvel. Ma poi nell'ultima metà dell'anno, mi sono concentrata molto di più su quello che voglio fare al di là del mio lavoro. Mi sento come se questo fosse stato un periodo di incubazione, perché sto sviluppando dei progetti e sto anche lavorando su me stessa dicendo: "OK, compirò 30 anni. Ho lavorato molto. Devo solo cambiare e vedere cosa c'è per me - guarda chi sei adesso e in che modo vuoi crescere."

Captain Marvel è stata una vera e propria svolta nell'MCU, il primo film con un supereroe donna come protagonista, che si è poi inserita alla grande nel gruppo degli Avengers, come abbiamo visto nell'ultimo capitolo Avengers: Endgame. Ma, nonostante si vociferi da mesi dell'arrivo di un secondo capitolo, a quanto pare anche la protagonista Brie Larson non ne è a conoscenza per cui dovremmo attendere notizie ufficiali direttamente dai vertici Marvel.