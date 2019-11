Brie Larson mangia la larva di uno scarabeo in TV: "Preferirei non spiegare il sapore"

Brie Larson ha mangiato la larva di uno scarabeo, durante una puntata di Running Wild con Bear Grylls, nella giungla di una remota isola nel Golfo di Panama, dimostrando notevole coraggio.

L'attrice che ha interpretato Captain Marvel ha affrontato un'ennesima prova di coraggio, dopo aver impersonato la supereroina Marvel, accettando di mangiare una viscida larva di scarabeo rinoceronte, che Bear Grylls aveva gentilmente ripulito degli intestini per lei: "Ho appena mangiato una larva di scarabeo. Preferirei non spiegare che sapore abbia. Penso che dovrebbe farmi sentire più energica di quanto sono. Penso che il cappuccino funzioni meglio."

Brie Larson ha trascorso 48 ore con Bear Grylls, conduttore e alpinista, in questa zona della giungla, iniziando l'avventura saltando da un elicottero già nell'oceano. Da lì hanno attraversato una palude di mangrovie piena di coccodrilli, diventata rapidamente un labirinto con la marea che è pian piano salita. Una vera e propria prova di coraggio da parte dell'attrice che, però, non si è demoralizzata: "Quando ero più piccola volevo essere Indiana Jones"

La nuova stagione di Running Wild vedrà come partecipanti altre star come Joel McHale, Cara Delevingne, Rob Riggle, Armie Hammer, Dave Bautista, Channing Tatum, Alex Honnold, Bobby Bones e Zachary Quinto. In ogni puntata, Bear Grylls porta un nuovo ospite in un viaggio senza esclusione di colpi, in alcuni dei luoghi più estremi del mondo.

Brie Larson nei panni di Captain Marvel in un cinema americano

Dopo aver visto Brie Larson in questa nuova particolare avventura, i fan attendono con ansia di sapere dettagli sul sequel di Captain Marvel o sul suo futuro nell'Universo Marvel. Al momento, neanche l'attrice conosce i dettagli visto che quest'anno è stata impegnata in tutt'altro: "Non so davvero quale lavoro farò dopo, il che è molto eccitante" ha detto recentemente a Variety. "Non so nemmeno quale sarà la mia vita! Per la maggior parte di quest'anno ho dovuto fare il tour stampa, ma poi negli ultimi mesi mi sono concentrata molto di più sul fare quello che voglio fare, completamente al di fuori del mio lavoro"