Captain America: Mark Ruffalo e i fan fanno gli auguri di compleanno al suo lato B

Captain America compie oggi ben 101 anni e per festeggiare il compleanno del supereroe Marvel, nato il 4 luglio 1918, online i fan stanno rendendo omaggio alle sue gesta e al suo lato B!

Le battute scatenate da alcune scene di Avengers: Endgame, in cui Tony Stark e Scott Lang commentano il posteriore di Steve Rogers, non sembrano destinate ad arrestarsi e nel giorno dell'Indipendenza americana i social sono stati invasi da commenti, immagini e gif animate.

A celebrare il fondoschiena di Captain America c'è persino Mark Ruffalo, l'interprete di Hulk: il collega di Chris Evans non ha esitato a unirsi ai festeggiamenti condividendo un montaggio in cui si vede l'attore andare ad ammirare un ritratto del proprio dettaglio anatomico.

I fan hanno seguito il suo esempio con messaggi, ovviamente pieni di simboli ironici, in cui si dichiara "Buon 4 luglio e Buon compleanno al Fondoschiena d'America. Sei verramente uno dei più amati e un motivo d'orgoglio per l'America", passando poi per foto del sedere di Chris Evans in versione "reale" e in quella Funko, arrivando persino a dichiarare "L'unica cosa a cui renderò omaggio domani. Il fondoschiena d'America".

Captain America è arrivato per la prima volta nei cinema nel 2011 con l'interpretazione di Chris Evans che ha continuato a raccontare la storia di Steve Rogers nei sequel e nei lungometraggi dedicati agli Avengers, apparendo inoltre con un cameo in Ant-Man. L'attore americano ha però detto addio all'iconica parte al termine di Avengers: Endgame, film del Marvel Cinematic Universe in cui lo si mostra mentre effettua un passaggio di consegne con Sam Wilson/Falcon, il personaggio interpretato da Anthony Mackie.

Evans ritornerà in autunno nelle sale cinematografiche con Knives Out, thriller diretto da Rian Johnson.