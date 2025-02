Captain America, Hideo Kojima confuso da Brave New World: "Quando Sam Wilson è diventato Cap?"

Il guru dei videogame è rimasto un po' confuso dalla trama del film dato che non aveva visto The Falcon and the Winter Soldier

Giunto alla sua seconda settimana di programmazione, Captain America: Brave New World potrà anche aver subito un pesantissimo calo al box-office, ma si è guadagnato la recensione da parte di Hideo Kojima, che quando non è impegnato nel suo lavoro nel mondo dei videogame trova il tempo per recarsi in sala.

Tuttavia, la mente dietro Metal Gear Solid e Death Stranding ha trovato l'ultimo capitolo su Captain America a dir poco confusionario, anche perché Kojima non aveva ancora visto The Falcon and the Winter Soldier, che spiega il perché Sam Wilson è ora il Cap ufficiale del Marvel Cinematic Universe.

"Ho guardato Capitan America: Brave New World in IMAX", ha scritto Kojima sul suo account ufficiale su X. "Ricordo vagamente che Sam riceveva lo scudo in Endgame, ma quando è diventato ufficialmente Cap? È perché non ho visto The Falcon and the Winter Soldier? E cos'è questa storia della riorganizzazione degli Avengers? Mi sto anche confondendo con il trailer dei Thunderbolts".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il crollo al box-office di Brave New World

Shira Haas è Sabra

La pellicola è rimasta in prima posizione al botteghino americano, ma i suoi incassi hanno subito un drastico crollo del 70%. Il tutto nonostante un weekend con pochissima concorrenza. Dopo una partenza super che gli ha permesso di incassare 100 milioni di dollari all'esordio, il cinecomic Marvel è crollato del 68% nel suo secondo fine settimana con soli 28,3 milioni di dollari di incasso in 4.105 sale.

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in un primo piano

La pellicola guidata da Anthony Mackie a oggi ha incassato 141 milioni di dollari a livello nazionale e 289,4 milioni di dollari complessivi. Il tutto a fronte di un budget di 180 milioni di dollari, marketing escluso, che lo rende leggermente meno costoso rispetto ai recenti film Marvel.

"Questa è la nuova normalità per i film Marvel", ha riflettuto l'analista di Comscore Paul Dergarabedian. "Non si può ancora negare che questi film abbiano grande appeal, e Captain America: Brave New World probabilmente sarà un successo, ma un calo del 68% nel secondo fine settimana rispecchia un ridotto entusiasmo da parte del pubblico, meno di quanto ci si aspetterebbe da un prodotto Marvel".