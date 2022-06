Samuel L. Jackson ripensa all'esclusione di Nick Fury da Civil War: "Non volevano si schierasse"

Samuel L. Jackson è rimasto sconvolto dalla scelta di escludere Nick Fury, personaggio da lui interpretato nel Marvel Cinematic Universe, dal film Captain America: Civil War.

Dal 2016, da quando cioè nei cinema è stato distribuito per la prima volta Captain America: Civil War, molti fan della Marvel si sono chiesti da che parte si sarebbe schierato Nick Fury se fosse stato presente all'interno del film. Purtroppo, il personaggio non è apparso nell'opera diretta da Anthony e Joe Russo, per cui questa domanda rimarrà per sempre senza una vera e propria risposta. A distanza di anni, però, lo stesso Samuel L. Jackson, interprete di Fury, si è detto ancora piuttosto infastidito dalla scelta degli sceneggiatori.

Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, l'attore 73enne ha spiegato: "Mi sono preoccupato con loro e per loro per quanto riguarda la Civil War, perché mi chiedevo tipo 'Come potrebbero i ragazzi combattere senza che Nick Fury si faccia vivo?'. Della serie 'Ehi, cosa sta succedendo qui? Filate tutti nella vostra stanza'. Ma non avevano bisogno di me per quello".

Captain America: Civil War ha essenzialmente messo l'uno contro l'altro i più potenti eroi della Terra, con Capitan America e Iron Man che si sono scontrati sugli Accordi di Sokovia, un nuovo trattato internazionale che richiede ai supereroi di registrarsi con la supervisione delle Nazioni Unite. Una frattura tale, nella comunità dei supereroi, da costringere ogni eroe a scegliere da che parte stare.

"Questa era una cosa riguardante i film sugli Avengers: avevano tutti personalità diverse e sono stati in grado di sbocciare una volta terminato il film iniziale", ha detto Jackson, aggiungendo. "Il film iniziale doveva presentare queste persone e le cose che possono fare. Ora, questo è il modo in cui interagiscono e non sono tutti simpatici". Alla fine, comunque, si è scoperto che gli sceneggiatori non lo hanno coinvolto perché non volevano che si schierasse da una parte o dall'altra.

L'ultima volta che abbiamo visto Nick Fury è stato in Spider-Man: Far From Home nel 2019 ma il personaggio tornerà presto sullo schermo. La serie Secret Invasion riprenderà da dove si era interrotto il percorso di Fury, con l'ex capo dello S.H.I.E.L.D. inserito in un thriller politico che coinvolge gli Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra. Jackson ha detto: "Beh, posso avere un'intera vita come Nick Fury che non riguarda solo Nick Fury al lavoro. Sai, possiamo andare a casa e vedere cosa succede quando sono solo o quando non sono così forte, o quando mi tolgo un tutore alla schiena perché Nick Fury in fondo è vecchio".

Secret Invasion vede come protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury al fianco di Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, Martin Freeman e Don Cheadle. Kingsley Ben-Adir si è unito come il misterioso cattivo dello show, con Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo in ruoli attualmente sconosciuti. Creato da Kyle Bradstreet, Secret Invasion sarà diretto da Thomas Bezucha e Ali Selim.