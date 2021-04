Captain America: Civil War, Emily VanCamp ricorda la rabbia dei fan dopo il bacio con Steve Rogers

Emily VanCamp ha fatto ritorno nel Marvel Cinematic Universe con la ricomparsa del suo personaggio, Sharon Carter, nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Solider. L'episodio segna il ritorno del personaggio dal 2016, anno di Captain America: Civil War, e dal famigerato bacio con Steve Rogers che tanto ha fatto arrabbiare i fan.

Captain America: Civil War - Martin Freeman ed Emily VanCamp in una foto di Empire

"Ci sono state un po' di proteste" ha ricordato Emily VanCamp a Variety commentando la scena del bacio tra Sharon e Steve Rogers. "Con Sharon, si è trattato di doverla adattare al plot e questi film sono semplicemente troppo grandi, è completamente comprensibile. Scoprire chi è diventata in questo lungo periodo di tempo, in maniera indipendente dal Captain America come lo conosciamo, per me l'aspetto più interessante. Mi intrigava scoprire chi è Sharon oggi."

Interrogata sulla questione del bacio controverso, l'attrice risponde: "A pensarci viene da ridere. Alcune di queste storyline funzionano, altre no. Ma so che è stato un film fantastico, questo aspetto però non ha convinto tutti. Credo che le lamentele ci abbiano lasciati tutti sorpresi. Voglio dire, abbiamo sicuramente fatto del nostro meglio. E penso che una delle cose migliori venuta fuori da quella scena, a essere onesti, con questa incredibile dinamica tra Sam e Bucky. Puoi intravedere già la dinamica dei personaggi di Falcon e Winter Soldier. Vuoi saperne di più e finalmente possiamo farlo con lo show, il che è fantastico".

La Sharon Carter che i fan ritroveranno in The Falcon and the Winter Soldier non sarà più la benevola Agente dei film su Captain America, come conferma la sua interprete:

"C'è molto di più, in Sharon, di quanto abbiamo visto finora. Non è più quella giovane Agente dagli occhi spalancati. Si è indurita. Scopriremo cosa ha dovuto fare per sopravvivere finora? No. Ma avremo un assaggio di quanto non sia stato per niente facile e dei sacrifici da lei sostenuti, talvolta senza una vera convinzione. È stato interessane vedere quel chip sulla sua spalla che non abbiamo mai visto prima."

I nuovi episodi di The Falcon and the Winter Solider sono disponibili ogni venerdì su Disney+.