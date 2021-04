The Falcon and the Winter Soldier: l’episodio 3 contiene un riferimento a Bitcoin

Nel nuovo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, ora disponibile su Disney+, fa capolino anche Bitcoin.

Nel nuovo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, ora disponibile su Disney+, fa capolino anche Bitcoin. La cosa è stata segnalata da un fan su Reddit e ripresa dal sito Cointelegraph, che si interessa al futuro del denaro. La valuta digitale appare nella sezione ambientata a Madripoor, quando su uno schermo viene comunicato che c'è una taglia di 1000 Bitcoin (circa 59 milioni di dollari) per la cattura dei due protagonisti.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

Come sottolinea il portale, l'unico aspetto negativo è che nella cultura popolare le valute digitali sono ancora spesso usate in contesti legati alla criminalità, come appunto in The Falcon and the Winter Soldier dove la storia si sposta a Madripoor, un'isola fittizia del Sud-est asiatico dove l'illegalità regna sovrana e non esiste l'estradizione (nei fumetti è un luogo frequentato ripetutamente da Wolverine, che per l'occasione si camuffa con una benda sull'occhio).

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

La location fa parte dell'evoluzione della storyline della miniserie, con Sam Wilson e Bucky Barnes costretti ad allearsi con Helmut Zemo per scoprire la verità sui loro misteriosi avversari dotati di poteri simili a quelli di Steve Rogers. Alcuni fan pensavano che tramite Madripoor avremmo assistito al debutto di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe, ma come per il fantomatico cameo degli X-Men in WandaVision si tratta di un evento per il quale bisognerà pazientare, dato che la Casa delle Idee solo di recente ha riavuto i diritti cinematografici dei mutanti.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Al momento sono disponibili tre episodi di The Falcon and the Winter Soldier, con altri tre ancora in arrivo, ogni venerdì sulla piattaforma Disney+. La prossima serie Marvel a debuttare sul servizio sarà Loki, a giugno, mentre a maggio toccherà nuovamente all'universo di Star Wars, con l'attesa miniserie Star Wars: The Bad Batch, ambientata dopo gli eventi di Star Wars: le guerre dei Cloni. Il primo episodio sarà disponibile il 4 maggio, ossia il cosiddetto Star Wars Day.