Captain America: Brave New World, "Nella troupe sapevano tutti che non saarebbe stato un buon film"

Gli aggiornamenti degli scorsi mesi avevano già illustrato le difficoltà produttive di Captain America: Brave New World, ma ora che il film è nelle sale è emerso che la troupe al lavoro sulla pellicola era già ben consapevole della sua bassa qualità.

Una fonte - che ha lavorato a diversi film Marvel - ha rivelato a Vulture l'enorme difficoltà nella realizzazione del film, che ha incluso numerosi reshoot e scene d'azione che hanno fatto lievitare il budget.

"Ho lavorato alle riprese aggiuntive. Credo che tutti i membri della troupe sapessero che probabilmente non sarebbe stato un buon film. Alcune sequenze d'azione non erano credibili. Abbiamo avuto molte frustrazioni sul set. I miei colleghi, che hanno trascorso più tempo di me su Brave New World, hanno detto: 'Sì, questa è stata una produzione molto dura'. Quando lo studio ha avuto la sua prova davanti a un pubblico, non ha reagito".

Captain America: Brave New World, cosa è andato storto?

La maggior parte dei film Marvel inizia con il famoso montaggio dello studio, ma non questo. Perché? È stato scaricato dalla Marvel? Se c'era un film Marvel che avrebbe avuto bisogno dell'introduzione dello studio, questo era il film con Anthony Mackie, che dovrebbe rappresentare un momento chiave dell'ultima fase del MCU.

La fonte di Vulture, che ha parlato a condizione del completo anonimato, ha illustrato una produzione piena di problemi, tra cui un Harrison Ford "bisbetico", un giovane regista (Julius Onah) che non sapeva cosa fare, multiple revisioni della sceneggiatura, riprese di intere sequenze e un budget gonfiato.

La critica non è stata benevola con Captain America: Brave New World: un 42 su Metacritic e un 52% su Rotten Tomatoes non saranno sufficienti a spingere il film al botteghino, e anche se la linea ufficiale della Disney è che il budget del film è stato di poco superiore ai 200 milioni di dollari, viene ancora detto che si tratta di una cifra falsa, e che i costi per completare il film sono stati molto più alti di quelli riportati.