Captain America: Brave New World non convince la critica, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes e Metacritic

Il nuovo film Marvel con star Anthony Mackie, Captain America: Brave New World, non ha ottenuto un'accoglienza positiva da parte della critica, ecco le opinioni della stampa.

L'accoglienza riservata a Captain America: Brave New World non è stata delle migliori: il film con star Anthony Mackie ha infatti debuttato su Rotten Tomatoes e Metacritic con dei punteggi piuttosto negativi.

La nuova avventura di Sam Wilson prosegue la storia del personaggio che si era interrotta con la serie The Falcon and the Winter Soldier.

I punteggi su Rotten Tomatoes e Metacritic

Captain America: Brave New World ha attualmente una percentuale pari al 52% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, dove sono state pubblicati 117 commenti dei critici. Su Metacritic i pareri a favore sono invece pari al 43% dopo 41 recensioni.

Il film Marvel ha affrontato vari ostacoli, tra cui la necessità di effettuare più riprese aggiuntive rispetto al previsto e aver provato a capire quale sarà la reazione del pubblico presentando due diversi montaggi durante le proiezioni usate come test nel 2024.

Tra i commenti più negativi riportati da Rotten Tomatoes ci sono quelli che sostengono sia un lungometraggio "mediocre", un ibrido di Winter Soldier e Civil War che non raggiunge il livello dei precedenti film di Captain America, un tassello inutile del MCU, dimenticabile. Il critico di Digital Trends è arrivato persino a dichiarare senza mezzi termini: "Nessun blockbuster che costa così tanto dovrebbe essere così scadente".

Mackie con Harrison Ford nel film

Captain America: Brave New World, che mostrerà anche il debutto di Harrison Ford nel MCU, è stato accusato anche di essere poco innovativo e di non convincere per quanto riguarda lo stile visivo e la storia dei personaggi. Tra le recensioni negative c'è chi si chiede se non sarebbe stata migliore una distribuzione direttamente nel circuito di video on demand piuttosto che sul grande schermo.

Gli elementi del film più apprezzati

Altri critici sostengono invece che, rispetto ad altri film Marvel, sono stati compiuti dei passi in avanti e Anthony Mackie sia all'altezza del compito di interpretare un supereroe così iconico come Captain America, riuscendo a infondere al personaggio anche caratteristiche positive come lealtà e compassione.

Tra gli elementi più apprezzati ci sono anche le interazioni con Danny Ramirez, che danno vita a un legame considerato il cuore della storia.