Captain America: Brave New World supera le aspettative e vola a 192 milioni globali

Niente possono le stroncature della critica contro lo strapotere dei fan Marvel. Debutto col botto per Captain America: Brave New World che sfiora i 90 milioni al box office USA e vola a oltre 192 milioni di incassi globali. 88,5 milioni raccolti in 4.105 sale, e una media per sala di 21.559 euro permettono al film di segnare il weekend di debutto più lucroso dell'anno nonché il quarto miglior debutto nel Presidents' Day per Marvel dopo Black Panther (242 milioni), Deadpool (152 milioni) e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (120 milioni). Il pubblico globale sembra aver molto apprezzato la performance di Anthony Mackie nei panni del nuovo Captain America. Diretto Julius Onah, il film vede il suo Sam Wilson costretto a fare i conti con una catastrofe internazionale dopo l'elezione presidenziale di Thaddeus Ross (Harrison Ford).

Una scena di Paddington in Perù

Alle spalle della nuova corazzata Marvel ecco debuttare Paddington in Perù. La terza avventura dell'orso amante della marmellata ha aperto al secondo posto con 13 milioni di dollari incassati in 3.890 sale e una media per sala di 3.341 dollari. La critica e il pubblico sono rimasti incantati dal film per famiglie, che vanta una media del 94% su Rotten Tomatoes e un voto "A" su CinemaScore. Basato sulla serie di libri per bambini dell'autore britannico Michael Bond, Paddington ha sempre avuto molto successo tra il pubblico straniero e il terzo capitolo della saga Sony non fa eccezione. Finanziato da StudioCanal per 90 milioni di dollari, Paddington in Perù ha incassato a oggi 115 milioni di dollari a livello internazionale, in Italia approderà nelle sale a partire dal 20 febbraio.

Scende al terzo posto la rom-com horror Heart Eyes. Diretto da Josh Ruben e interpretato da Oliva Holt e Mason Gooding nei panni di due colleghi che diventano l'obiettivo di un killer nel giorno di San Valentino, il film incassa altri 10 milioni di incasso arrivando a un totale di 21,5 milioni in due settimane. Buone le recensioni del film targato Spyglass, costato 18 milioni.

Al quarto posto troviamo l'ex numero uno, Dog Man, nuova fatica animata targata DreamWorks Animation, che incassa altro 9,7 milioni per un totale di 66,8 milioni. Al cento della storia le gesta di Dog Man, super poliziotto nato dall'unione tra un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano, fusi insieme da uno strampalato intervento chirurgico dopo essere rimasti grave mente feriti. Lo strano eroe ha giurato di proteggere e servire, ma anche di sedersi, rotolare e recuperare palline, come svela la nostra recensione di Dog Man.

A completare la top five troviamo Ne Zha 2, un film d'animazione in lingua cinese che è diventato un successo travolgente in patria con 1,6 miliardi di dollari di incassi. Il film, proiettato in sole 660 sale, ha incassato 7,3 milioni di dollari con una strabiliante media per sala di 10.909 dollari.