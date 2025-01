Captain America: Brave New World, la folle storia di come Anthony Mackie ha scoperto di essere diventato Cap

Dopo aver passato diversi anni a fare da spalla allo Steve Rogers di Chris Evans, la star di Captain America: Brave New World Anthony Mackie ha recentemente raccontato come ha saputo di essere diventato il nuovo Captain America del MCU.

L'attore ha affrontato l'argomento nel corso di un'intervista con Fandango, dichiarando: "Eravamo un gruppo di persone a casa di Chris Evans - aveva una casa pazzesca - seduti a guardare una partita, a sparare cazzate. Allora lui mi fa: 'Hai letto la nuova sceneggiatura di Avengers: Endgame?'. Io ho detto: 'No'. E lui: 'Non lo sai?'. E io, essendo nero, ho pensato: 'Sto per morire, dannazione. Si stanno sbarazzando di me, amico. Non creo nemmeno problemi. Me ne sto in fondo, come se non dessi fastidio a nessuno'".

E ha proseguito: "Così siamo andati nel seminterrato dove aveva tutta la sua roba Marvel pronta, la sua nuova sceneggiatura e tutto il resto". Evans, così, è arrivato "alle ultime 10 pagine e mi ha detto: 'Leggilo!'". E ha concluso: "Così, pensando che mi avessero ucciso, sono arrivato a quel punto e ho letto la scena tra di noi e Chris mi ha detto: 'Gli dà lo scudo'. E io: 'Allora, perché mi hai dato lo scudo? E lui: 'Perché sei il fottuto Capitan America'. Ci abbracciamo, saltiamo su e giù... È stato esilarante".

La pressione di essere il nuovo Captain America

In precedenza, Mackie si era soffermato sulla pressione che comporta essere uno dei più noti personaggi Marvel nel 2023, affermando all'epoca che la pressione era "enorme".

È interessante notare che nello stesso anno Mackie ha lasciato intendere che il suo personaggio, Sam Wilson, non avrebbe guidato gli Avengers, dato che Sam era l'unico personaggio senza superpoteri, e affermando inoltre: "Essendo di New Orleans, ho partecipato ad alcuni combattimenti. E il cuore e il carisma non mi hanno mai aiutato in un combattimento. Di solito mi hanno solo fatto perdere le staffe. Quindi questo potrebbe essere un problema quando vai a combattere contro qualcuno come Thanos".

Tornando su Captain America: Brave New World, Mackie ha parlato di come Harrison Ford lo ha aiutato sul set, affermando che non ci sono molte persone al suo livello che lo farebbero. Più recentemente, il regista del film Julius Onah ha spiegato che Harrison Ford è il "nucleo tematico" del film.