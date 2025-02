Captain America: Brave New World, Sam Wilson guiderà gli Avengers nei prossimi film Marvel?

Il film in solitaria che vedrà per la prima volta Anthony Mackie nei panni del protagonista potrebbe "cementificare" il suo ruolo di leader del gruppo

Sebbene Tony Stark (Robert Downey Jr.) sia stato probabilmente il protagonista principale dei precedenti film sugli Avengers, Steve Rogers ha guidato la squadra e sembra che il Sam Wilson di Anthony Mackie erediterà la stessa responsabilità insieme allo scudo di Captain America.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Collider, il regista di Captain America: Brave New World, Julius Onah, è stato interrogato sul futuro di Wilson nel MCU come nuova Sentinella della Libertà del franchise.

"Tutto quello che dirò è che in questo momento il mio cuore e la mia anima sono concentrati su questa storia, ma penso che questo sia un film che cementa Sam Wilson come il nostro nuovo Capitan America e come leader degli Avengers in futuro. Quindi sono davvero eccitato all'idea di mostrarlo al mondo intero".

Chi sarà il protagonista di Avengers: Doomsday?

Captain America: Brave New World

Quindi, sembra che Wilson sarà alla guida della nuova squadra che andrà a formare gli Eroi più potenti della Terra nel momento in cui uscirà nelle sale Avengers: Doomsday, che vedrà anche il ritorno dei fratelli Russo alla regia, ben sette anni dopo Endgame.

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Questo però non significa necessariamente che Mackie sarà il protagonista di quella pellicola. Anche se è praticamente certo che Cap avrà un ruolo importante nella storia, alcune indiscrezioni hanno indicato che Spider-Man (Tom Holland), come Iron Man prima di lui, sarà considerato il personaggio principale (anche se questa è al momento solo una voce).

Questa, invece, è la trama di Captain America: Brave New World: "Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire il motivo di un nefasto complotto globale prima che la vera mente faccia diventare rosso il mondo intero".