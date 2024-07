Captain America: Brave New World, rivelato finalmente il ruolo di Giancarlo Esposito

Durante il San Diego Comic-Con la Marvel ha annunciato ufficialmente il personaggio che Giancarlo Esposito interpreterà in Captain America: Brave New World.

Le notizie secondo cui Giancarlo Esposito interpreterà G.W. Bridge in Captain America: Brave New World sono state smentite, ma abbiamo informazioni sul suo vero ruolo, oltre che alle recenti news relative ai Thunderbolts e al ritorno di Robert Downey Jr., direttamente dal San Diego Comic-Con*.

I Marvel Studios hanno dato il via al panel della Hall H con Captain America: Brave New World. Il primo teaser trailer è stato rilasciato solo un paio di settimane fa, quindi siamo sicuri che non sarete scioccati nell'apprendere che non è stato rilasciato nulla di nuovo online.

Il ruolo di Esposito in Captain America: Brave New World

Tuttavia, questa sera molti scoopers sono rimasti a bocca aperta dopo la conferma che Giancarlo Esposito interpreterà il "re della Società dei Serpenti", Sidewinder. Alla faccia di G.W. Bridge, eh? Nei fumetti esistono tre Sidewinder, a quanto pare Esposito interpreterà Seth Voelker, il fondatore della suddetta organizzazione di supercriminali che ha visto il suo debutto nei fumetti di casa Marvel nel 1985 per mano di Mark Gruenwald e Paul Neary. Sicuramente non lo avremmo mai indovinato dalle ultime foto trapelate dal set di Captain America: Brave New World che lo ritraggono in costume.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

Sidewinder non possiede delle abilità superumane - anzi, è un professore di economia e brillante stratega - ma possiede un mantello da combattimento che gli permette di aprire passaggi verso altre dimensioni e di teletrasportare con lui oggetti e persone. Il leader della società dei serprenti diventa la nemesi di Captain America con il quale il gruppo si scontra ripetute volte.

Il quarto capitolo delle avventure di Captain America, Anthony Mackie riprenderà il ruolo di Sam Wilson dopo gli eventi raccontati nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Sam Wilson incontra il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus "Thunderbolt" Ross, e si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. L'eroe dovrà quindi scoprire le ragioni di un efferato complotto globale. Il film arriverà nei cinema americani il 14 febbraio 2025.