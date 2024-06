Captain America: Brave New World, ci sarà il cameo a sorpresa di un Avenger inatteso?

Sembra che i Marvel Studios abbiano arruolato un veterano del MCU per Captain America: Brave New World.

Le riprese di Captain America: Brave New World sono in pieno svolgimento ad Atlanta e le ultime notizie dal set promettono una sorpresa inaspettata per i fan del Marvel Cinematic Universe.

Un Nuovo Arrivo in Captain America: Brave New World

Secondo una fonte affidabile, Benedict Wong riprenderà il ruolo dello Stregone Supremo, aggiungendo un elemento "magico" e inatteso al prossimo capitolo della saga di Capitan America. La notizia è stata condivisa su Instagram dai paparazzi di Atlanta Filming, noti per le loro accurate anticipazioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Wong durante una scena

La presenza di Wong nel film, sebbene sorprendente, trova una giustificazione nei legami narrativi esistenti all'interno del MCU. In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Wong è visto collaborare con Bruce Banner e Capitan Marvel per monitorare le minacce contro la Terra-616. La sua partecipazione in Brave New World potrebbe quindi segnalare un nuovo livello di collaborazione tra i personaggi del MCU, soprattutto in vista delle imminenti sfide.

Un altro elemento intrigante riguarda la possibile inclusione di Emil Blonsky, alias Abominio, interpretato da PEOPLE=/personaggi/tim-roth_605/]Tim Roth[/PEOPLE]. Blonsky, ora a Kamar-Taj, potrebbe offrire informazioni preziose al nuovo Capitan America, Sam Wilson, soprattutto riguardo al nemico Red Hulk. Il collegamento tra Blonsky e il generale "Thunderbolt" Ross, il creatore di Abominio, suggerisce che Tim Roth potrebbe apparire in un altro cameo strategico, rafforzando ulteriormente la trama del film.

Con un team creativo capitanato dal regista Julius Onah e gli sceneggiatori Malcolm Spellman e Dalan Musson, Captain America: Brave New World promette di essere un capitolo cruciale nel futuro del MCU. Le nuove scene, scritte da Matthew Orton, contribuiscono a costruire un'anticipazione crescente tra i fan. Il film è previsto per il 14 febbraio 2025.