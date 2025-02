Captain America: Brave New World, il regista svela i piani alternativi per il destino di Red Hulk

In una recente intervista, Julius Onah, regista di Captain America: Brave New World, ha rivelato alcuni dettagli sui piani originali riguardanti il destino di Red Hulk nel film, nonché sul ruolo di Betty Ross e sulle ragioni per cui il Vicepresidente non è mai apparso.

Nel finale di Captain America: Brave New World, Red Hulk ritorna alla sua forma umana come il Presidente Thaddeus "Thunderbolt" Ross, per poi essere imprigionato nel Raft. Dopo aver riflettuto sulle sue azioni passate, Ross riesce finalmente a riavvicinarsi alla figlia Betty, con la quale era separato.

Cosa ha detto il regista di Captain America: Brave New World

Secondo alcune voci che sono circolate, il film avrebbe dovuto concludersi con la presunta morte del Presidente Ross. Tuttavia, una scena post-crediti avrebbe rivelato che Red Hulk fosse ancora vivo, pronto a vegliare su Betty.

Captain America: Brave New World

In un'intervista con Variety, Onah è stato interrogato riguardo a queste informazioni e ha risposto: "Non c'è mai stata una versione del film in cui il personaggio muore esplicitamente, ma ci sono state sceneggiature in cui il destino di Ross rimaneva ambiguo alla fine, lasciando il pubblico a chiedersi cosa fosse successo", ha spiegato il regista. "Ma sappiamo tutti quanto sia difficile far morire un Hulk, soprattutto uno così amato dai fan".

Quando gli è stato chiesto se i Marvel Studios avessero mai considerato di rivelare l'identità del Vicepresidente, Onah ha preferito non entrare nei dettagli. "Si tratta di discussioni che emergono periodicamente. Ma quando si racconta una storia come questa, l'intento non è riversare sul pubblico troppi personaggi. Abbiamo deciso di non approfondire questa parte, poiché non avrebbe aggiunto valore al racconto da un punto di vista emotivo e tematico".

Captain America: Brave New World, Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena

Il destino di Red Hulk non è stato l'unico aspetto modificato nel film: Onah ha rivelato che la presenza di Betty Ross, interpretata da Liv Tyler, inizialmente era prevista in una fase precedente della trama. Tuttavia, il regista ha spiegato: "Era fondamentale che Betty fosse presente alla fine del film. Ross è un uomo che ha perso tanto, e il suo desiderio di riavvicinarsi a sua figlia è un tema centrale. Tenerla distante dalla narrazione, facendola emergere solo alla fine, accentua il senso di nostalgia e il rimpianto che Ross prova".