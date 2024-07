Captain America: Brave New World, le origini di un personaggio Marvel sono state cambiate completamente

Il primo trailer di Captain America: Brave New World è approdato online solo un paio di giorni fa e in molti hanno notato l'introduzione di diversi elementi di novità all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Oltre ovviamente all'introduzione del Presidente Ross interpretato da Harrison Ford, che eredità il ruolo dal compianto William Hurt, la pellicola ha modificato le origini fumettistiche di uno dei nuovi personaggi che compariranno nel film.

In un post sul blog del sito ufficiale della Marvel sono stati condivisi ulteriori dettagli. Tra questi, l'introduzione dell'attrice Shira Haas, che si unisce alla serie nel ruolo di Ruth Bat-Seraph. Ruth Bat-Seraph è meglio conosciuta per il suo alias supereroistico Sabra nel mondo dei fumetti Marvel.

Shira Haas è Sabra

Chi è Sabra?

Nei fumetti, il personaggio è una mutante che faceva parte del Mossad, il servizio segreto israeliano. Per Brave New World, tuttavia, il personaggio è stato modificato. Ora, la Marvel descrive il personaggio come una "ex Vedova Nera, Ruth è ora un alto funzionario del governo degli Stati Uniti che gode della fiducia del Presidente Ross". Su queste pagine potete rivederla nel trailer di Captain America: Brave New World.

Captain America: Brave New World affronterà molti cambiamenti e reshoot dopo le proiezioni test?

Sebbene non si conosca il motivo di questo cambiamento, la notizia che Ruth Bat-Seraph sarebbe stata presente nel film fin dall'inizio è stata accolta con favore, in quanto molte delle questioni derivano dai conflitti tra Palestina e Israele che hanno avuto luogo per anni. Poco dopo l'annuncio del casting, i Marvel Studios hanno anche detto che per il personaggio sarebbe stato scelto un "nuovo approccio".

"I nostri personaggi e le nostre storie sono ispirati ai fumetti", ha dichiarato lo studio in una dichiarazione rilasciata a Variety all'epoca. "Sono sempre immaginati in modo nuovo per lo schermo e per il pubblico di oggi, e i registi stanno adottando un nuovo approccio con il personaggio di Sabra, introdotto per la prima volta nei fumetti oltre 40 anni fa".