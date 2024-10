Captain America: Brave New World, la trama leaked confermerebbe gli spoiler su Thunderbolts

Nonostante le misure di sicurezza messe in atto da Marvel, le prime proiezioni test di Captain America: Brave New World hanno causato una breccia facendo trapelare in rete il plot del film leaked, con conseguenti spoiler. Naturalmente questa non è la prima volta. L'unico film che ha "resistito" a sufficienza agli assalti fino all'uscita in sala è stato Deadpool & Wolverine, mentre la sinossi della maggior parte dei cinecomic dell'MCU è stata ampiamente anticipata.

L'aspetto interessante della fuga di notizie su Captain America 4 è che diversi addetti ai lavori ne hanno confermato l'autenticità. Il film uscirà il 12 febbraio nelle sale italiane, e adesso gli spoiler ci forniscono un'idea abbastanza chiara di cosa faranno Sam Wilson (Anthony Mackie) e Red Hulk (Harrison Ford). La trama di Thunderbolts, altro cinecomic in arrivo nell'MCU ad aprile 2025, finora non è trapelata per intero, ma se le anticipazioni su Brave New World si riveleranno corrette confermerebbero gli spoiler su Thunderbolts diffusi in estate. Il motivo è che i due film sarebbero strettamente collegati*.

Attenzione! Non proseguite la lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Captain America: Brave New World e Thunderbolts

Cosa accadrà a Bucky Barnes?

Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Nella sinossi leaked di Captain America: Brave New World diffusa su Reddit si legge: "Dopo l'incontro con il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam Wilson si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire il motivo dietro un nefasto complotto globale prima che il creatore di tale piano metta a ferro e fuoco il mondo".

Tra i vari spoiler diffusi sarebbe stata confermata la presenza di Bucky Barnes nel film in un breve cameo, profilando una reunion tra Sam Wilson e Bucky. Ecco il passaggio incriminato: "Mentre Joaquin Torres (Danny Ramirez) è in ospedale per riprendersi, Bucky passa a controllare Sam, fa un discorso, scherza su come è stato scritto, poi dice che deve partecipare a un evento di beneficenza e scompare".

Lo spoiler suggerisce l'ipotesi che i giorni da supereroe di Bucky Barnes potrebbero essere alle spalle e che il personaggio starebbe intraprendendo la carriera politica. Questo è forse il motivo per cui Bucky non affiancherà Sam per gran parte di Brave New World e non ci sarà una vera e propria reunion per Falcon e il Soldato d'inverno.

Captain America 4, Harrison Ford: "Il mio ruolo? Fare l'idiota per soldi, cosa che avevo già fatto in passato"

Bucky Barnes in Thunderbolts

Il trailer di Thunderbolts ha mostrato scene di Bucky Barnes in abiti eleganti che sembra aver assunto funzioni da politico, in una scena lo vediamo mentre lava il suo braccio in vibranio nella lavastoviglie prima di concentrarsi sull'azione. Le clip suggeriscono che Bucky tenterà prima di dare la caccia ai Thunderbolts e poi di unirsi a loro.

Secondo gli spoiler su Thunderbolts diffusi ad agosto, Bucky diventerà un politico del Congresso prima di unirsi ai Thunderbolts per fermare i villain del film, indicati in Val (Julia Louis-Dreyfus), che dovrebbe rappresentare la minaccia principale, e in Bob (Lewis Pullman), che darà vita al misterioso The Void. Tra gli spoiler di Reddit si legge, inoltre, che Val è ora alla guida di una nuova organizzazione chiamata OXE, che possiede la Avengers Tower.

La cronologia degli eventi

Captain America: Brave New World arriverà nei cinema prima di Thunderbolts, ma ciò non è sufficiente per stabilire la cronologia degli eventi. L'azione dei due film potrebbe svolgersi nello stesso periodo, ma a fare chiarezza al riguardo ci avrebbero pensato i dettagli riguardanti la carriera politica di Bucky Barnes. L'ex Soldato d'Inverno verrà eletto al congresso nel lasso di tempo compreso tra i due film.

Gli Stati Uniti avranno, inoltre, un nuovo presidente al momento di Thunderbolts. Gli spoiler su Captain America 4 ci dicono che il presidente Ross sarà messo agli arresti al Raft dopo essere diventato Red Hulk. Questa informazione è importante perché ci rivela che Red Hulk non farà parte della squadra dei Thunderbolts. Questa avrebbe potuto essere una grande sorpresa, ma a quanto pare non sarà questa la via intrapresa dal film.

Per quanto riguarda gli Avengers, non avremo una nuova squadra in Brave New World. Saranno soprattutto Sam e il nuovo Falcon a combattere i cattivi. Restano però da considerare tutte le speculazioni sul significato dell'asterisco nel titolo originale di Thunderbolts e al fatto che il team potrebbe prendere il posto dei vecchi Avengers dopo aver salvato il mondo da una minaccia letale. Ma questo lo scopriremo solo al cinema nei prossimi mesi.