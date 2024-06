Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito commenta le ipotesi dei fan

Giancarlo Esposito è a conoscenza delle teorie dei fan riguardanti il suo personaggio nel film Captain America: Brave New World, commentandole in una nuova intervista.

Durante la promozione del film MaXXXine l'attore ha infatti accennato al suo coinvolgimento nel MCU.

I commenti di Esposito sul ruolo in Captain America

Il nuovo tassello delle avventure degli eroi della Marvel debutterà nelle sale il 14 febbraio 2025 e Giancarlo Esposito ha sottolineato: "I fan hanno iniziato realmente a ipotizzare che interpreti il Professor X e l'ho amato. Li ho assecondati perché amo i fan".

Mackie in versione Captain America

L'attore, parlando del mistero che circonda il suo personaggio in Captain America: Brave New World, ha aggiunto: "Ho iniziato a pensare al Professor X perché penso che potrebbe essere un personaggio che potrei realmente interpretare bene, e sarei grandioso nel ruolo. Hanno inoltre parlato di Magneto e persino di Mr. Freeze, della DC, di tutte queste cose".

Esposito, ovviamente, non ha rivelato il suo ruolo, limitandosi a spiegare: "Sono felice di far parte del MCU. Sono felice che non si sappia chi interpreterò e che probabilmente non lo so nemmeno io, ma sono felice di esserci e lo vedrete presto".

Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito svela nuovi dettagli sul suo personaggio misterioso

Cosa racconterà Brave New World

Nel ritorno al cinema di Captain America, Anthony Mackie riprenderà il ruolo di Sam Wilson dopo gli eventi raccontati sul piccolo schermo nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

Le prime anticipazioni hanno rivelato che Ross accoglierà il protagonista alla Casa Bianca, dove si svolgerà una scena d'azione che coinvolge degli assassini, tra cui Isaiah Bradley (Carl Lumbly), che cercano di uccidere il Presidente. Sam, inoltre, avrà il compito di riformare gli Avengers.