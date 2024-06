Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito svela nuovi dettagli sul suo personaggio misterioso

Come saprete, Giancarlo Esposito farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel film Captain America: Brave New World, in uscita nel 2025, e per la prima volta ha commentato la notizia ai microfoni dei giornalisti.

Presente sul red carpet della premiere mondiale di MaXXXine, all'attore è stato chiesto di anticipare qualche dettaglio relativo al suo misterioso personaggio. Esposito aveva già rivelato da tempo che avrebbe debuttato all'interno del MCU, ma solo grazie ad alcune foto trapelate dal set del film hanno confermato ufficialmente la cosa.

Non potendo rivelare effettivamente l'identità del suo personaggio, l'attore di Breaking Bad e Better Call Saul si è limitato a dire: "Quando mi vedrete nel MCU, vedrete un personaggio cazzuto e sono entusiasta di questo".

Chi interpreterà Giancarlo Esposito?

Dalle foto dal set, era possibile notare l'attore vestito con il costume completo del suo personaggio che includeva un'armatura con fondine per coltelli incorporate e una pistola nascosta sotto una giacca elegante.

Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito è un villain da urlo sul set del film (FOTO)

Non c'erano altri indizi su chi l'attore potrebbe essere nel film del MCU. Dal momento che, come riportato da Screen Rant, alcune voci suggeriscono che la Serpent Society avrà un ruolo nella trama di Captain America: Brave New World, Esposito potrebbe interpretare un suo membro, visto che indossa un equipaggiamento tattico. Tuttavia, essendo la Serpent Society una delle organizzazioni malvagie minori dei fumetti Marvel, è difficile individuare un personaggio specifico.

Captain America: Brave New World, diretto da Julius Onah, uscirà nelle sale italiane il 12 febbraio 2025.