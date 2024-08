Captain America: Brave New World, nella nuova clip il Presidente Ross presenta al mondo l'Adamantio

Nell'ultima clip di Captain America: Brave New World, il Presidente Ross di Harrison Ford nomina l'Adamantio per la prima volta sulla Terra-616.

I Marvel Studios hanno scelto di rilasciare ufficialmente un nuovo trailer di Agatha All Along solo durante l'evento D23 di questo fine settimana e, come ci si potrebbe aspettare, questo ha portato a un gran numero di filmati trapelati sui social media.

Ora abbiamo una seconda clip di Captain America: Brave New World che mette sotto i riflettori il Presidente Thunderbolt Ross di Harrison Ford.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie anticipa la presenza nel film "di numerosi Hulk"

La nuova clip

Nel filmato, il presidente partecipa a un summit celeste e rivela che le potenze mondiali si sono subito date da fare per acquisire risorse dai resti di Tiamut nell'Oceano Indiano.

Tuttavia, grazie al nuovo Capitan America, Sam Wilson, sembra che queste risorse siano nelle mani degli Stati Uniti, tra queste vi è l'Adamantio. L'Adamantio è il materiale indistruttibile che nei fumetti riveste lo scheletro di Wolverine.

"Brave New World è un grande titolo per questo film", ha detto Anthony Mackie al Comic-Con il mese scorso. "È un nuovo inizio, ed è una base su cui la Marvel costruirà il nuovo universo. Non solo questo personaggio, ma tutti i personaggi che lo circondano sono nuovi tasselli da utilizzare per andare avanti nell'universo e nel futuro".

Ford, un'aggiunta sorprendente al MCU, ha aggiunto: "Ho visto altri attori dell'universo Marvel - attori molto rispettati e davvero bravi - divertirsi molto. E ho detto: 'Voglio farlo anche io!'"".

La trama recita: "Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un nefasto complotto globale prima che la vera mente faccia diventare rosso il mondo intero". Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford.

Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D'Esposito e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. Captain America: Brave New World uscirà nelle sale americane il 14 febbraio 2025.