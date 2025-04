Captain America: Brave New World, in una clip Kevin Feige spiega l'importanza di un easter egg nel MCU

Kevin Feige parla del personaggio affidato a Tim Blake Nelson nel film Captain America: Brave New World in una nuova clip diffusa online.

Il sito Comingsoon.net ha condiviso una clip esclusiva tratta dai contenuti extra di Captain America: Brave New World, distribuito nei cinema a febbraio e tra qualche giorno in arrivo sulle piattaforme digitali.

Il video mostra Kevin Feige mentre spiega che il lungometraggio con star Anthony Mackie ha permesso di riportare sugli schermi una storia legata a un easter egg che era rimasto in sospeso nella storia del MCU.

La nascita del villain Marvel

Nel film L'incredibile Hulk si assiste infatti al momento in cui Samuel Sterns ha un incidente in laboratorio. I fan dei fumetti della Marvel sapevano che quel momento era legato alle origini del villain chiamato Il Leader.

La produttrice Kyana F. Davidson ha aggiunto: "Il Leader è sempre stato qualcuno che volevamo riportare sugli schermi ed è un personaggio così interessante tratto dai fumetti. Lui ha subito le conseguenze delle radiazioni, come accaduto a Hulk e Hulk Rosso. Ma, invece che diventare super forte, è diventato super intelligente".

Mackie nel film Marvel

Nel film Captain America: Brave New World è Tim Blake Nelson a interpretare Samuel Sterns e nella clip condivisa online si vedono alcune delle interazioni dell'attore con Anthony Mackie.

Il lungometraggio ha avuto tra le sue star anche Danny Ramirez nella parte di Joaquin Torres/Falcon, Shira Haas che è stata Ruth Bat-Seraph, Carl Lumby nei panni di Isaiah Bradley, Xosha Roquemore nel uolo di Leila Taylor, Giancarlo Esposito che ha il ruolo di Seth Voelker/Sidewinder, e Harrison Ford che ha avuto il ruolo di Thaddeus Ross/Hulk Rosso.

Ecco la clip condivisa online:

Cosa racconta Captain America 4

In Captain America: Brave New World, il quarto film dedicato alle avventure di Captain America, dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford, Sam Wilson si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale.

L'eroe dovrà quindi scoprire il motivo di un nefasto complotto globale per poter salvare il mondo intero.