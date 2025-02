Captain America: Brave New World, come conferma il regista, getterà le basi per la storia di Wolverine

Un elemento della storia di Captain America: Brave New World sarà importante per portare nel MCU le origini di Wolverine.

Captain America: Brave New World getterà le basi per le origini di Wolverine, come confermato dal regista Julius Onah.

Nel film Marvel in arrivo nelle sale di tutto il mondo si parlerà infatti dell'Adamantio, il metallo indistruttibile che ricopre lo scheletro e gli artigli di Logan.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler sul film!

Il legame tra Captain America 4 e Wolverine

Nel film Captain America: Brave New World si rivelerà che l'adamantio viene scoperto dopo la morte del Celestiale apparso in Eternals. Questo porterà a un conflitto geopolitico e getterà le basi per la trasformazione di Wolverine.

Julius Onah, intervistato da ScreenRant, ha spiegato che l'adamantio "sarà col tempo una parte di Project X e della storia di Wolverine".

Gli artigli di Wolverine

Nel nuovo tassello del MCU, inoltre il presidente Ross, personaggio interpretato da Harrison Ford, descriverà l'esistenza dell'adamantio come la 'scoperta del millennio' che porta poi a una concorrenza globale pur di ottenere il potente metallo.

L'importanza del materiale

Onah ha sottolineato: "L'adamantio è molto più durevole. Non è come il vibranio, che può assorbire l'energia cinetica. L'adamantio ora diventa questa risorsa che potrebbe cambiare il mondo in un modo che è davvero diverso perché il vibranio è qualcosa che è realmente di competenza degli abitanti di Wakanda. Questo è il motivo per cui diventa al centro di uno scontro globale nel nostro film".

Nei nuovi capitoli del MCU in arrivo nelle sale ci saranno degli elementi tratti dai fumetti, proponendoli tuttavia in un altro modo sul grande schermo.

In futuro, nei prossimi progetti dello studio, dovrebbe esserci spazio per la saga legata ai mutanti, in particolare dopo Avengers: Secret Wars, distribuito nelle sale nel 2026.