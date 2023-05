Captain America 4: un nuovo video dal set mostra il costume di Anthony Mackie

Un nuovo video girato sul set di Captain America 4 svela qualche dettaglio del costume indossato da

Anthony Mackie nel prossimo capitolo delle avventure del suo personaggio nel MCU. Nella serie The Falcon and the Winter Soldier, infatti, Sam Wilson decideva di acettare l'eredità di Steve Rogers e diventare ufficialmente Captain America.

Le riprese del nuovo film Marvel

Ad Atlanta sono attualmente in corso le riprese di Captain America: New World Order e delle scene sono state realizzate al Brown Airport. Il video apparso online anticipa qualche dettaglio in più del costume dell'eroe, oltre a suggerire la possibile presenza di The Serpent Society, un gruppo di villain molto conosciuti nei fumetti.

Nel cast di Captain America ci saranno anche Danny Ramirez nel ruolo di Joaquin Torres, ovvero il nuovo Falcon; Carl Lumbly che interpreta Isaiah Bradley; Tim Blake Nelson nella parte di Samuel Sterns, ovvero il villain chiamato Leader; Harrison Ford nei panni del presidente Thaddeus Ross; Shira Haas che sarà l'eroina Sabra; e Liv Tyler che riprende la parte di Betty Ross.

nel film ci saranno numerosi elementi politici, oltre a introdurre il temibile nemico assegnato a Nelson.