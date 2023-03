Captain America 4, il sostituto di Sam Wilson con una foto svela i risultati del suo allenamento per il film

Captain America: New World Order arriverà nelle sale nel 2024, e Danny Ramirez, che tornerà ad indossare i panni di Joaquin Torres, ha iniziato il suo allenamento, come dimostra un post sui social.

Con Captain America: New World Order, che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2024, Danny Ramirez ha iniziato ad allenarsi e ha deciso di condividere uno scatto con i fan del MCU mostrando i progressi ottenuti con il duro lavoro.

Danny Ramirez, sostituto di Anthony Mackie nei panni del Falcon dell'MCU, secondo quanto riportato da The Direct, ha intrapreso un duro allenamento per tornare ad indossare i panni di Joaquin Torres in Captain America: New World Order.

L'attore si è quindi mostrato ai fan attraverso uno scatto pubblicato sui social e le risposte dei fan non si sono fatte attendere. Tra le tante, un utente ha scritto: "Il nuovo Falcon sta arrivando".

Il personaggio interpretato da Danny Ramirez è apparso per la prima volta nella serie The Falcon and the Winter Soldier mostrandosi come uno dei più stretti alleati di Sam Wilson. Nonostante ciò, non è stato un personaggio di grande rilevanza. Ma le cose stanno per cambiare.

Intanto, come precedentemente riportato da CBM, nei fumetti, Joaquin era un immigrato messicano che si occupava dei migranti privi di documenti che attraversavano il confine con l'America arrivando così a essere preso di mira dai Figli del Serpente. Malus ha poi effettuato su di lui alcuni esperimenti per creare un nuovo Falcon. Lavorando sul suo DNA, a Joaquin sono cresciuti ali e artigli. Il ragazzo ha inoltre acquisito una serie di superpoteri.

Un nuovo allenamento per Danny Ramirez e nuove responsabilità nel MCU. Siete pronti per l'arrivo del nuovo Falcon?