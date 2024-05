Captain America: Brave New World, dal set nuovi spoiler sul personaggio di Giancarlo Esposito

Le riprese aggiuntive in corso ad Atlanta hanno permesso di scoprire nuovi dettagli del debutto di Giancarlo Esposito nel MCU grazie a Captain America: Brave New World.

Giancarlo Esposito farà il suo debutto nel MCU in occasione di Captain America: Brave New World e dal set arrivano nuovi spoiler sul suo personaggio.

L'account Atlanta Filming ha infatti visto in azione l'attore e la sua controfigura durante le riprese aggiuntive, rivelando dei dettagli.

La descrizione del personaggio

Lo stunt impegnato nelle scene d'azione di Captain America: Brave New World che vedono coinvolto il personaggio affidato a Giancarlo Esposito è stato immortalato in alcuni scatti e, su richiesta dei fan, il responsabile dell'account Instagram ha realizzato un "identikit".

Lo sketch "artistico" sostiene che la star di Breaking Bad interpreti qualcuno che in azione ha tre pistole, tre coltelli, un'ascia e che indossa un mantello nero con una fodera marrone. Il personaggio, inoltre, sembra abbia un aspetto "simile a Blade, ma con i capelli tendenti al blu".

Cosa racconterà Brave New World

Il quarto capitolo delle avventure di Captain America, Anthony Mackie riprenderà il ruolo di Sam Wilson dopo gli eventi raccontati nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

Le prime anticipazioni hanno rivelato che Ross accoglierà il protagonista alla Casa Bianca, dove si svolgerà una scena d'azione che coinvolge degli assassini, tra cui Isaiah Bradley (Carl Lumbly), che cercano di uccidere il Presidente. Sam, inoltre, avrà il compito di riformare gli Avengers.

Anthony, in alcune interviste, ha spiegato che la storia avrà a che fare maggiormente con lo spionaggio rispetto a eventi incredibili e alieni, oltre a rappresentare un reset dell'universo del MCU. Nel cast ci saranno anche Harrison Ford, Danny Ramirez, Shira Haas, Liv Tyler, e Tim Blake Nelson.

Il film arriverà nei cinema americani il 14 febbraio 2025.