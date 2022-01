Captain America 4: Sebastian Stan anticipa il possibile ritorno di Bucky Barnes

Sebastian Stan non è stato ancora messo al corrente dei progetti di Marvel riguardo al ritorno di Bucky Barnes in Captain America 4, ma non esclude la possibilità.

The Falcon and the Winter Soldier ha annunciato l'inizio di una nuova era per Captain America. Un quarto film dedicato al patriottico eroe è in arrivo nell'MCU e i fa si chiedono se in Captain America 4 ci sarà ancora spazio per il personaggio di Bucky Barnes. il suo interprete, Sebastian Stan, avrebbe lanciato i primi segnali di un suo possibile ritorno.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

Riflettendo sulla possibilità che Bucky Barnes faccia ritorno nel Marvel Cinematic Universe a fianco di Sam Wilson in Captain America 4, Sebastian Stan ha ammesso di non avere ancora certezze al riguardo. Ecco cosa ha risposto a ComicBook.com:

"Non lo so, davvero non lo so. Non l'ho mai saputo in questi dieci anni."

Filosofico come sempre, ha proseguito: "Sono sempre molto felice quando posso vivere un altro giorno, si spera prima di diventare troppo vecchio. Vedremo, tutto è possibile".

Questa non è la prima volta che Sebastian Stan parla del suo futuro nei panni di Bucky Barnes né è la prima volta che fornisce una risposta vaga, dichiarandosi però sempre pronto a rispondere alla chiamata di Marvel.

Captain America: Civil War, Sebastian Stan: "Girare con Chadwick Boseman è stato incredibile!"

"Non dipende da me. Non prendo io queste decisioni", ha spiegato riferendosi al prossimo arco narrativo del suo personaggio. "Finché continueranno a chiamarmi, io ci sono. Non lo so. Anch'io invecchio. Come tutti nel mondo, invecchio! Quindi non so cosa significhi. "Forse non significa niente! Non ne ho idea. Ma in ogni caso sono pronto."