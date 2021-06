Captain America: Civil War, Sebastian Stan: "Girare con Chadwick Boseman è stato incredibile!"

In occasione di un'intervista con Vanity Fair, Sebastian Stan ha ricordato i tempi di Captain America: Civil War e ha definito "incredibile" la possibilità di girare con un attore come Chadwick Boseman.

Captain America: Civil War - Sebastian Stan in moto in un momento del film

Come riportato da Cinema Blend, Sebastian Stan è stato protagonista di un notevole numero di coreografie ambientate nel Marvel Cinematic Universe. In Captain America: Civil War, l'attore ha recitato diverse sequenze di lotta insieme a Chadwick Boseman. Nonostante Stan fosse ormai esperto di scene del genere, è rimasto comunque sorpreso dalla bravura del volto di Black Panther. Sebastian Stan, infatti, ha raccontato: "Sono sempre stato infatuato di Chadwick Boseman. Civil War ha rappresentato il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe e io pensavo che avrebbe spaccato tutto".

Sebastian Stan ha continuato: "Chadwick metteva sempre l'anima in qualsiasi cosa facesse. Aveva una dedizione incredibile nei confronti del suo lavoro. Ogni volta che recitavo con lui ero totalmente terrorizzato all'idea di ciò che sarebbe riuscito a fare! Alla fine abbiamo interpretato le nostre scene e lui mi spingeva a fare sempre meglio e a recitare con quanta più forza avessi in corpo. Con lui, ogni balzo non era un semplice salto ma qualcosa di più!".

Black Panther: Chadwick Boseman e Michale B. Jordan in una scena

In occasione della preparazione di Captain America: Civil War, Sebastian Stan ha praticato arti marziali. Questo motivo giustifica la sua notevole bravura nell'uso del corpo. Facile comprendere il timore di un interprete quale Sebastian Stan che, dal suo amico, non ha potuto fare altro che imparare quanto più possibile.

Stan ha rivelato che la sua amicizia con Chadwick Boseman è continuata anche nel corso del press tour del film: "Dopo le riprese, abbiamo trascorso parecchio tempo insieme e abbiamo riso tanto. Si è trattato di un rapporto davvero figo. Nella mia testa, avrei voluto che quel periodo non terminasse mai. Quindi, immaginare un mondo senza di lui è davvero orrendo!". Nonostante la sua morte prematura, Chadwick Boseman è stato in grado di lasciare la sua enorme impronta nel mondo del cinema e i suoi film continuano a rappresentare il suo sfolgorante talento che è destinato a vivere per sempre.